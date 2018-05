Ricciardo holte in Monte Carlo Pole Position für Red Bull

MONACO. Daniel Ricciardo nimmt den Grand Prix von Moncao von der Pole Position in Angriff. Der Australier war am Samstag im Qualifying vor Ferrari-Mann Sebastian Vettel der Schnellste.

Daniel Ricciardo nimmt den Grand Prix von Monaco vom ersten Startplatz in Angriff. Bild: Afp

Der zweite Red-Bull-Pilot Max Verstappen demolierte sein Auto im dritten Freien Training. Er startet beim Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF eins) vom Ende des Feldes.

Die dritte Startposition ging an den WM-Führenden Lewis Hamilton im Mercedes. Für Red Bull ist es die erste Pole Position seit Monaco 2016, auch damals stand Ricciardo an erster Stelle. Der 28-Jährige steht nun erst zum zweiten Mal in seiner Karriere ganz vorne.

