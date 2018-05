Mit Monaco-Sieg erfüllte sich Ricciardo einen Bubentraum

MONTE CARLO. Jubiläumstriumph: Trotz fehlender Motorleistung gewann der Australier beim 250. Grand-Prix-Start des Red-Bull-Teams.

Nach zwei dritten und einem zweiten Platz durfte der 28-Jährige im Fürstentum endlich den begehrten Siegerpokal in Empfang nehmen. Bild: APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

"Es ist ein Traum seit meiner Kindheit, dass ich diesen Grand Prix gewinne", sagte Daniel Ricciardo vor wenigen Tagen. Gestern erfüllte er sich. Mit Bauchweh und Fahrkunst hat Daniel Ricciardo endlich seinen ersten Monaco-Sieg geholt und damit auch den 250. GP-Start von Red Bull gekrönt. Der im Training und Qualifying überlegene Australier gewann den Formel-1-GP von Monaco vor Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, obwohl ihm über die meiste Zeit viel Motorleistung fehlte.

Monaco-Spezialist Ricciardo war vor 2018 in seiner Wahlheimat schon zweimal Dritter und vor zwei Jahren einmal Zweiter geworden. 2016 hatte ihm das Team mit einem verpatzten Boxenstopp den Sieg geraubt. Diesmal konnten aber nicht einmal eklatanter Leistungsverlust und der Ausfall des siebten Gangs ab der 28. von 78 Runden den Triumph verhindern.

"Das ist eine Genugtuung", jubelte der Australier, bevor er in die Fürstenloge kletterte, um dort vor Fürst Albert und Gattin Charlène seinen "Shoey" zu zelebrieren. Während auch Adrian Newey mit zugehaltener Nase den Siegersekt mittrank, ersparte Ricciardo dem Fürstenpaar das Angebot.

Für Red Bull Racing war dank des maßgeschneiderten RB14 Monaco das Rennen mit der wohl größten Siegchance in diesem Jahr. In den Trainings und im Qualifying hatte Ricciardo vor seinem Teamkollegen Max Verstappen serienweise den Streckenrekord pulverisiert. Die Chance auf einen möglichen Doppelsieg hatte Verstappen aber mit einem Unfall im Training und dem letzten Startplatz verspielt. Am Ende landete der tapfer kämpfende Holländer auf Rang neun.

So musste Ricciardo alleine gegen die mit zwei Autos attackierende Konkurrenz von Ferrari und Mercedes bestehen. Doch auch eine Schrecksekunde brachte ihn nicht aus dem Tritt. Wie sich später herausstellte, lag das Problem vermutlich am kaputten Energierückgewinnungssystem MGU-K.

Australier bewahrte Ruhe

"Ich verliere Leistung, was kann ich machen?", fragte Ricciardo per Funk an. "Bleib ruhig", hieß die Anweisung. Das Motorenmapping und die Bremskraft wurden umgestellt. Ricciardo musste auch seinen Fahrstil anpassen, aber auch das meisterte er bravourös.

Hinter Hamilton und Vettel, der seinen Rückstand auf 14 Punkte verringerte, ist er nach sechs Saisonrennen nun WM-Dritter.

