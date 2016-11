Endlich wieder ein Herzschlagfinale

ABU DHABI. Das Duell Rosberg gegen Hamilton reiht sich in die spannendsten Formel-1-Finali ein.

Wer feiert am Sonntag als Weltmeister? Bild: Afp

Es wird erneut ein Herzschlagfinale. Wenn am Sonntag in Abu Dhabi (14 Uhr, live auf ORF eins und RTL) der letzte Lauf der Formel 1 gefahren wird, entscheiden zwischen den Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton nicht nur ein paar Punkte, sondern auch die besseren Nerven. "Entscheidend wird sein, wer unter all diesem Druck die wenigsten Fehler macht", sagt der viermalige Champion Alain Prost. Zwölf Punkte liegt Rosberg vor Hamilton, ein dritter Platz würde diesmal zum Titel reichen. Doch schon öfters gab es in der Geschichte der Formel 1 einen Thriller bis ganz zum Schluss:

Halber Punkt: McLaren-Porsche-Pilot Niki Lauda hätte 1984 beim Finale in Estoril ein zweiter Platz hinter seinem Teamgefährten Alain Prost genügt, um den Titel heimzufahren. Doch nach Problemen konnte der Österreicher nur von Platz elf starten, während Prost von der Pole begann. Erst knapp vor Ende des Rennens erreichte Lauda nach unglaublicher Aufholjagd noch den zweiten Rang und krönte sich mit 0,5 Punkten Vorsprung zum Weltmeister.

Pattstellung: 1974 vor dem letzten Lauf in Watkins Glen verfügten McLaren-Pilot Emerson Fittipaldi und der Schweizer Ferrari-Mann Clay Regazzoni jeweils über 72 Punkte. Regazzoni wurde, mit falschen Stoßdämpfern ausgestattet, jedoch nach hinten durchgereicht, während Fittipaldi ein vierter Platz zum WM-Titel reichte.

Premiere: Der Deutsche Michael Schumacher kam 1994 mit nur einem Punkt Vorsprung auf Damon Hill nach Adelaide. Seinen ersten Titel im Benetton sicherte er sich, indem er den Engländer im Williams unsanft von der Strecke bugsierte. Drei Jahre später gelang ihm ein solches Manöver nicht noch einmal. Jacques Villeneuve konnte trotz Crash zum WM-Titel weiterfahren, Schumacher wurden später alle Punkte der Saison gestrichen.

Lachender Dritter: Beim letzten Saisonrennen in Brasilien 2007 hatten gleich drei Fahrer noch Chancen auf die Krone. Einerseits die beiden McLaren-Mercedes-Piloten Fernando Alonso und Lewis Hamilton, dazu als Außenseiter auch noch Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen. Doch ausgerechnet Räikkönen war der lachende Dritte. Der Finne gewann das Rennen und die Meisterschaft mit einem Punkt Vorsprung, weil Alonso und Hamilton patzten.

Dreikampf: Drei Jahre später gab es in der WM erneut einen knappen Dreikampf auf der Zielgerade. In Abu Dhabi lieferten sich Sebastian Vettel und Mark Webber (beide Red Bull) sowie Fernando Alonso auf Ferrari einen Schlagabtausch. Der Spanier hatte als Führender die besten Karten. Doch sein Team patzte, Alonso wurde nur Sechster, während Vettel als Sieger noch an ihm vorbeizog.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema