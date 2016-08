Ein Teenager in Fahrt

SPA. Max Verstappen hat Sonntag in Spa ein Heimspiel

Er fuhr schon Formel-1-Rennen, da hatte er noch nicht einmal einen Pkw-Führerschein. Mit 18 Jahren und 228 Tagen gewann er als jüngster Pilot in der Geschichte der Formel 1 einen Grand Prix. Nicht wenige rechnen damit, dass Max Verstappen ein kommender Weltmeister ist. "Ich wollte immer in der Formel 1 fahren, Rennen gewinnen und die WM – nichts anderes", sagt er über sich selbst.

Schon am Sonntag kann der im belgischen Hasselt geborene Niederländer bei seinem "Heimspiel" in Spa-Francorchamps (14 Uhr, live auf ORF eins und RTL) an Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel (5 Punkte mehr), Ex-Champion Kimi Räikkönen (+7/beide Ferrari) und Red-Bull-Teamkollege Daniel Ricciardo (+18) im WM-Klassement vorbeiziehen. Er wäre dann Dritter. "Spa sollte ein großartiges Wochenende werden", sagte der Teenager.

Er wurde Anfang des Jahres zum Sportler 2015 in den Niederlanden gewählt – als Nachfolger von Arjen Robben. Der Fußball-Star gratulierte ihm damals per Video aus dem Bayern-Trainingslager. Und wünschte für 2016 "viel Erfolg".

