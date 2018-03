HC Linz wohl ohne Kainmüller ins Schlüsselspiel

LINZ. Gewinnen die Handballer des HC Linz AG das Heimspiel morgen (19 Uhr) gegen HSG Graz mit mindestens vier Toren Unterschied, haben die Mannen von Trainer Manuel Gierlinger das Ticket für das Play-off-Viertelfinale fix in der Tasche.

Klemens Kainmüller Bild: GEPA pictures

Auch bei einem knapperen Sieg würde der Tabellenführer der Qualifikationsrunde in den beiden noch verbleibenden Partien kaum aus den Top-Drei zu verdrängen sein. "Unser Ziel ist eindeutig: Wir wollen das Viertelfinale unter Dach und Fach bringen", macht Gierlinger unmissverständlich klar.

Der Coach wird allerdings voraussichtlich auf einen Schlüsselspieler verzichten müssen. Regisseur Klemens Kainmüller, der schon am vergangenen Samstag in Bruck (29:26) gefehlt hatte, trug in dieser Woche Gips. Sein Ellbogen musste wegen einer Infektion aufgeschnitten werden.

"Die Steirer sind nicht unser Lieblingsgegner", sagt Gierlinger und verweist auf die bisherigen drei Saisonduelle, von denen die Linzer nur eines für sich entscheiden konnten. Mut macht aber die Heimbilanz: In der SNMS Kleinmünchen ging der HC in acht von elf Partien als Sieger vom Parkett.

