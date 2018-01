Schwäne haben riesengroße Chance, Gegnern entscheidend davonzufliegen

GMUNDEN. Zwei Duelle innerhalb von 72 Stunden gegen die Verfolger Traiskirchen und Kapfenberg.

Mit Spannung blickt Swans-Trainer Bernd Wimmer den beiden nächsten Partien entgegen, denn mit Povilas Gaidys fehlt ihm ein Schlüsselspieler. Bild: Gepa

Die Gmundner Schwäne stehen in der Basketball-Bundesliga vor zwei ganz besonderen Begegnungen: Heute tritt der Tabellenführer bei der Nummer 3, Traiskirchen, an – am Sonntag kommt mit Kapfenberg die Nummer 2 an den Traunsee. Beide Spiele beginnen um 19 Uhr und werden live im TV auf Sky Austria übertragen. Erstmalig wird das Auswärtsmatch in Traiskirchen bei einem Public Viewing im VIP-Bereich der Gmundner Volksbank-Arena ausgestrahlt. Falls die heutige Veranstaltung beim Publikum gut ankommt, kann sich Swans-Manager Harald Stelzer vorstellen, auch weitere Auswärtsspiele via Bildschirm in die Gmundner Halle zu holen.

Der nächste Bundesliga-Schlager ist dann die sonntägige Partie gegen Meister Kapfenberg. Die Steirer und die Traiskirchner seien derzeit die einzig verbliebenen Gegner im Kampf um die Tabellenführung, sagt Stelzer. "Sie liegen je drei Siege hinter uns, und jetzt haben wir natürlich die große Chance, dass wir uns entscheidend absetzen. Das noch dazu in einer sehr frühen Phase der Meisterschaft."

Auf der anderen Seite treffe genau zum jetzigen Zeitpunkt der verletzungsbedingte Ausfall des litauischen Legionärs Povilas Gaidys die Mannschaft am empfindlichsten, da es gegen die beiden stärksten Kontrahenten in der Liga gehe, so Stelzer. "Gerade gegen die Kapfenberger, die das beste Inside-Duo haben, wird das Fehlen von Povilas nur sehr schwer zu kompensieren sein. Aber wir haben ihn jetzt schon für drei Spiele kompensiert. Mit dem Selbstvertrauen von zwölf Meisterschaftssiegen in Serie – inklusive Cup sind es sogar 13 – kann uns auch gegen so starke Mannschaften wie Traiskirchen und Kapfenberg noch etwas gelingen."

