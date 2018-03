Bei einem Derbysieg schreibt Gmunden schwarze Zahlen

GMUNDEN. Basketball: Als Veranstalter des Cup-Final-4 geht es für die Swans morgen (17 Uhr) gegen die Flyers Wels nicht nur um das Prestige

Murati (Gmunden) gegen Csebits (Wels) Bild: Kienesberger

"Für drei Viertel ein Nicht genügend." Davor Lamesic, Kapitän der Raiffeisen Flyers Wels, erinnert sich mit Schaudern an das jüngste Basketball-Derby gegen die Gmunden Swans am 12. Februar. Der Endstand? 75:83. Damit haben die Messestädter sämtliche drei Saisonduelle mit den "Schwänen" verloren. Für die Ewige Bilanz ist das alles andere als förderlich gewesen. Gmunden hat jetzt mit 59:21-Siegen die Nase vorne.

Morgen (17 Uhr) steigt in der Volksbank-Arena am Traunsee das 81. Kräftemessen. Und zwar im Cup-Semifinale. Volles Haus inklusive. 1500 Besucher werden erwartet, rund 150 davon aus Wels. "Es beginnt bei null. Das, was vorher war, zählt nicht. Es ist ein Alles-oder-nichts-Match, in dem es keinen Favoriten gibt", betont Gmundens Manager Harald Stelzer.

Auswärts stärker

Der Heimvorteil für die Swans muss kein Nachteil für Wels sein. Denn das Team von Sebastian Waser ist in den vergangenen Wochen auswärts stärker aufgetreten als zu Hause (vier Niederlagen in Folge). In der Fremde gewannen die Flyers fünf ihrer jüngsten sechs Matches. Ziemlich stark.

Es braucht jedenfalls eine Steigerung, um mit Gmunden mithalten zu können. In dieser Woche wurde in der Kabine Tacheles geredet – die 88:94-Heimniederlage gegen den BC Vienna am Samstag setzte den in der Meisterschaft auf Rang fünf abgerutschten Welsern ordentlich zu. "Es ist eine schwierige Situation für uns. Wir müssen weiter hart arbeiten und uns gut vorbereiten. Natürlich rechnen wir uns Chancen aus", betont Coach Waser.

Erster Titel seit 2012?

Gmunden hat in der Liga zehn Punkte mehr gesammelt, aber aktuell zwei Sorgenkinder. "Goldie" Tilo Klette (40) macht ein grippaler Infekt zu schaffen, Toni Blazan laboriert an einer Sprunggelenksblessur. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich beide dieses Derby nicht entgehen lassen. Für die Swans geht es nicht nur ums Prestige, als veranstaltender Klub des Cup-Final-4 werden sie nur dann schwarze Zahlen schreiben, wenn das Team ins Endspiel (gegen Kapfenberg oder Fürstenfeld) einzieht. Sollten die Gmundner übrigens die Trophäe stemmen, dürfen sie sich die Prämie in der Höhe von 3000 Euro selbst überweisen. Als Gastgeber zeichnen sie für Kost, Logis und Preisgelder (für alle vier Teams) verantwortlich, dafür bleiben den Swans sämtliche Einnahmen aus Vermarktung und Ticketverkauf. "Ein fairer Deal", sagt Stelzer.

Das Land Oberösterreich wartet seit sechs Jahren auf einen Basketball-Titel. 2012 krönte sich Gmunden zum sechsten Mal zum Pokalsieger.

