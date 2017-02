Tom Brady ist mit fünf Super-Bowl-Siegen der erfolgreichste NFL-Quarterback aller Zeiten. Bild: Afp Sport Mehr Sport Eine Aufholjagd für die Geschichtsbücher HOUSTON. Die New England Patriots haben am Sonntag (Ortszeit) in Houston einen der spannendsten Super Bowls aller Zeiten mit einem 34:28-Erfolg gegen die Atlanta Falcons für sich entschieden. Von Thomas Nigl aus Houston, 06. Februar 2017 - 04:31 Uhr

Mit einer historischen Aufholjagd hat Quarterback Tom Brady seine New England Patriots zum fünften Super-Bowl-Triumph geführt. New England lag im dritten Viertel bereits mit 25 Punkten zurück, schaffte aber eine noch nie da gewesene Aufholjagd. Es war zudem der erste Super Bowl, der nicht in der regulären Spielzeit entschieden wurde.

Video: Countrysänger Luke Bryan singt die US-Hymne beim Super Bowl

Atlanta erwischte vor 70.800 Fans den besseren Start. Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks führte Quarterback Matt Ryan die Falcons ein ums andere Mal über das Feld. Nach einem punktelosen ersten Viertel ging Atlanta durch einen Touchdown-Lauf von Running Back Devonta Freeman in Führung. Keine vier Minuten später erhöhte Austin Hooper nach Pass von Ryan auf 14:0.

Brady hingegen zeigte in der erste Halbzeit ungewohnte Schwächen. Die aggressive Verteidigung der Falcons brachte den Passgeber der Pats aus dem Konzept. Nachdem Falcons-Cornerback auch noch einen Pass von Brady abfing und in die Endzone trug, sah es bereits nach einer bösen Schlappe für New England aus. Zur Halbzeit lagen die Patriots mit 3:21 zurück. Der größte Rückstand, den bisher ein Team im Super Bowl wettmachen konnte, waren zehn Punkte.

Nach der Pause und einer grandiosen Halftime-Show von Lady Gaga legten die Falcons sogar noch nach. Nach Ryans zweitem Touchdown-Pass, diesmal auf Running Back Tevin Coleman, wollte keiner im Stadion mehr so recht an ein Comeback der Patriots glauben. Gegen Ende des dritten Viertels kam New Englands Angriffsmaschinerie langsam ins Laufen. Nach dem ersten Patriots-Touchdown im Spiel durch einen Pass von Brady auf Running Back James White brachte ausgerechnet ein Ballverlust von Falcons-Quarterback Ryan die Patriots endgültig zurück ins Spiel.

Während bei Atlanta in der Offense nichts mehr funktionierte, lief Brady zur absoluten Bestform auf. Der 39-Jährige passte insgesamt 62 Mal - auch das ist ein neuer Super-Bowl-Rekord. Weniger als eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit glich James White schließlich mit seinem zweiten Touchdown aus. In der Verlängerung ließ New England dann nichts mehr anbrennen. White führte mit seinem dritten Touchdown die Entscheidung herbei.

Brady, der zum wertvollsten Spieler der Begegnung gewählt wurde, ist nun mit fünf Super-Bowl-Titeln der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte. Die Atlanta Falcons, die ihr zweites Endspiel nach 1999 verloren, müssen weiter auf ihren ersten Sieg in einem Super Bowl warten.



Video: Nach dem Spiel knallten in der Umkleidekabine der New England Patriots die Sektkorken.

