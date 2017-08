Knieprobleme: EM-Aus für Doppler

STEYR. Die Beachvolleyball-EM kommende Woche in Lettland geht ohne Vizeweltmeister Clemens Doppler über die Bühne. Der 36-jährige Steyrer muss sein Antreten mit Alexander Horst aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Vizeweltmeister Clemens Doppler Bild: (GEPA)

Die Belastung der vergangenen WM in Wien sei zu groß gewesen. "Mein Körper sagt aktuell nein", erklärte Doppler, der an Knieproblemen laboriert, in einer Aussendung.

Horst tritt bei der EM in Jürmala nun ab Mittwoch mit dem 25-jährigen Salzburger Julian Hörl an. Gemeinsames Ziel mit Doppler, mit dem er vergangene Woche in Wien sensationell WM-Silber geholt hatte, ist das Saisonfinale der World Tour Ende August in Hamburg.

