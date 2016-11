Das sind Oberösterreichs Siegertypen

LINZ. Bettina Plank, Lukas Weißhaidinger und die Black Wings sind die Gewinner der 42. OÖN-Sportlerwahl.

Powerfrau Bettina Plank ging bei der Karate-WM in Linz als Lokalmatadorin an den Start und holte Bronze. Bild: GEPA pictures

Sie hielt dem Druck einer Heim-Weltmeisterschaft stand und holte Bronze. Er zählt spätestens seit seinem sechsten Platz bei den Olympischen Spielen in Rio zu den Aufsteigern in der österreichischen Sportszene. Und dann gibt es noch ein Team, das in der Gunst der Fans hoch im Kurs steht und das meist vor ausverkauftem Haus stürmt: Die Rede ist von Bettina Plank, Lukas Weißhaidinger und dem EHC Liwest Blacks Wings Linz. Das Karate-Ass, der Diskuswerfer und die Eishockey-Cracks sind allesamt Siegertypen, gestern am Abend wurden sie in den wunderschönen Räumlichkeiten des Palais Kaufmännischer Verein zur Sportlerin des Jahres 2016, zum Sportler des Jahres 2016 und zur Mannschaft des Jahres 2016 gekürt. Die Wahl wurde von den OÖNachrichten und der Landessportorganisation durchgeführt.

Schon die erste Etappe dieser offiziellen Wahl des Landes, die Publikumswahl, hatten die Black Wings für sich entschieden. In den Einzelkategorien lagen die jungen Degenfechter Josef Mahringer und Paula Schmidl voran. Danach war eine Expertenjury mit den ehemaligen Sportgrößen Andreas Goldberger, Hannes Trinkl und Theresia Kiesl sowie Vertreter der LSO, der Dachverbände und der OÖN und des ORF am Zug.

Die Entscheidung bei den Damen hätte knapper kaum ausfallen können. Plank setzte sich mit zwei Punkten Vorsprung auf Ausnahme-Leichtathletik-Talent Sarah Lagger (U20-Mehrkampf-Weltmeisterin) und fünf auf Lauf-Ass Andrea Mayr durch. Bei den Herren war Weißhaidinger die klare Nummer eins. Erster Verfolger: Ski-Ass Vincent Kriechmayr. Um Platz drei gab es ein ordentliches Gedränge. Walter Ablinger, Mendy Swoboda und Michael Hayböck hatten alle gleich viele Zähler. Wie bei dieser Wahl üblich, entschied die Publikumswahl bei Gleichstand. Ablinger (9316) hatte es dabei auf mehr Stimmen als Swoboda (8116) und Hayböck (7503) gebracht, der Handbiker ist damit Dritter.

In der Kategorie Mannschaften lagen die Wings am Ende vor der TGW Zehnkampf-Union und den Fußballern der SV Guntamatic Ried. Wie hoch der Stellenwert dieses Titels ist, zeigte sich bei der Siegesfeier auch: Die Wings rückten mit allen Spielern an. Dabei hatten sie am Dienstag eine Partie, heute folgt schon die nächste.

Ihr ist nichts zu steil

Der Ehrenpreis der Oberösterreichischen Nachrichten, der „Goldene Leo“, wanderte gestern in das Stodertal und dort in die Hände von Eveline Rohregger. Die 39-Jährige hatte Ende Februar ihren schweren Job als Rennleiterin beim Weltcup-Wochenende in Hinterstoder großartig gemeistert. Ihr war keine Herausforderung entlang der „Hannes-Trinkl-Piste“ zu steil, obwohl das Wetter Rohregger und die vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen hart auf die Probe stellte. ÖSV-Sportdirektor Hans Pum, der als Laudator den „Goldenen Leo“ überreichte, betonte auch die Rolle von Eveline Rohreggers verstorbenem Vater, der vor 30 Jahren den Weltcup nach Hinterstoder lotste. „Ohne den Rudi gäbe es diese Rennen nicht. Er wäre sicher sehr stolz auf seine Tochter.“

Sportlerin des Jahres

1. Bettina Plank - Karate - 87 Punkte

2. Sarah Lagger - Leichtathletik - 85 Punkte

3. Andrea Mayr - Leichtathletik - 82 Punkte

4. Martina Ritter - Radsport - 77 Punkte

5. Liu Jia - Tischtennis - 75 Punkte

6. Paula Schmidl - Fechten - 70 Punkte

7. Lena Kreundl - Schwimmen - 70 Punkte

8. Verena Preiner - Leichtathletik - 47 Punkte

9. Jacqueline Seifriedsberger - Skispringen - 34 Punkte

10. Lisa Farthofer - Rudern - 33 Punkte

Sportler des Jahres

1. Lukas Weißhaidinger - Leichtathletik - 103 Punkte

2. Vincent Kriechmayr - Ski alpin - 81 Punkte

3. Walter Ablinger - Handbike - 80 Punkte

4. Mendy Swoboda - Parakanu - 80 Punkte

5. Michael Hayböck - Skispringen - 80 Punkte

6. Josef Mahringer - Fechten - 74 Punkte

7. Michael Gogl - Radsport - 56 Punkte

8. Johannes Dietrich - Schwimmen 52 Punkte

9. Lukas Buchinger - Karate - 32 Punkte

10. Robert Konrad - Bahnengolf - 22 Punkte

Mannschaft des Jahres

1. EHC Liwest Black Wings Linz - Eishockey - 105 Punkte

2. TGW Zehnkampf-Union - Leichtathletik - 86 Punkte

3. SV Guntamatic Ried - Fußball - 82 Punkte

4. ASV Linz - Schwimmen - 69 Punkte

5. OÖLFK Damen - Fechten - 68 Punkte

6. LASK - Fußball - 61 Punkte

7. Felbermayr Simplon Wels - Radsport - 60 Punkte

8. Karate-do Wels - Karate - 55 Punkte

9. Askö Linz-Steg - Volleyball - 49 Punkte

10. Askö MSC Steyr - Bahnengolf - 25 Punkte

Bei Punktegleichheit entschied der Platz nach der Publikumswahl

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 2 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema