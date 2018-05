Sergio Ramos (Madrid) foult Mohamed Salah (Liverpool). Bild: Gepa Sport Fußball WM 2018 Anwalt verklagt Sergio Ramos auf eine Milliarde Euro wegen Fouls an Salah Laut Medienberichten hat der ägyptische Anwalt Bassem Whaba Real-Verteidiger Sergio Ramos verklagt. Von nachrichten.at/apa, 29. Mai 2018 - 07:28 Uhr

Nach dem Foul von Real Madrids Sergio Ramos (wir haben berichtet) will ihn der ägyptische Anwalt wegen Körperverletzung an Ägyptens Nationalspieler Mohamed Salah verklagen. Die Summe, die der Jurist für Salah erstreiten will, beläuft sich auf eine Milliarde Euro.

Die eine Milliarde müsse wegen des physischen und psychischen Schadens, den Ramos den Menschen in Ägypten zugefügt hat, bezahlt werden. Der Anwalt ist überzeugt: „Ramos hat Mo Salah absichtlich verletzt und sollte dafür bestraft werden. Ich habe Anklage erhoben und eine Beschwerde an die Fifa gerichtet.“

Allerdings: Der ägyptische Fußballverband rechnet trotz der Verletzung mit einem WM-Einsatz seines Stürmerstars. Die medizinische Abteilung des FC Liverpool habe den Arzt der ägyptischen Nationalmannschaft nach dem Röntgen der Schulter darüber informiert, dass Salah sich eine Bänderverletzung zugezogen habe. Im übrigen wird er seine lädierte Schulter in Spanien behandeln lassen. Spanien sei vom Ärzteteam extra ausgewählt worden, hieß es.

Sollte die Klage Erfolg haben, wäre es wohl das Ende des Fußballs. Weil dann könnte jedes Foul eingeklagt werden. Und zwar in einer Größenordnung, die weit über jeden Verletzungsgrad hinaus geht.

«

Kommentare „Dem ägyptischen Winkeladvokaten hat wohl die heisse Sonne das Hirn verbrannt...Stell dir mal vor ...“ neptun Dem ägyptischen Winkeladvokaten hat wohl... „Völlig idiotisch. Wird nie durchgehen, und das ist mit Sicherheit dem Klagenden auch bewusst, da ...“ blada Völlig idiotisch. Wird nie durchgehen, u... „Lauta Deppate.....“ holodri Lauta Deppate..... Alle 5 Kommentare anzeigen » Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren