Zweitligist an Vorwärts-Torjäger interessiert

STEYR. Sein Tor beim 1:2 gegen Hartberg war zwar zu wenig – trotzdem machte sich Vorwärts-Torjäger Yusuf Efendioglu mit seinem 21. Saisontreffer immer begehrter.

Yusuf Efendioglu Bild: Moser

Das blieb am Freitag auch dem Gegner aus der Steiermark nicht verborgen. Der Aufsteiger in die Erste Liga hat bei Vorwärts-Trainer und Sportchef Gerald Scheiblehner bereits Interesse am 27-jährigen Stürmer bekundet.

"Hartberg hat sich gemeldet. Es ehrt mich als Vorwärts-Funktionär, dass sich einer meiner Spieler in die Auslage eines Profi-Klubs gespielt hat. Jetzt liegt es an ihm", sagt der Coach der Rotjacken. Was für die Vorwärts spricht: Mit 27 Jahren muss alles passen, damit der Durchbruch im Profi-Geschäft wirklich noch klappt – ob sich das Risiko lohnt, ist fraglich. Die Chancen, dass Efendioglu also in Steyr bleibt, stehen nicht schlecht. Scheiblehner: "Er fühlt sich bei uns sehr wohl. Ich glaube, dass er auch in der kommenden Saison für uns stürmt."

In der nächsten Spielzeit würde "Efe" junge Konkurrenz bekommen: Die Transfers von Gmundens Shooting-Star Simon Gasperlmair (19) und Pettenbachs gleichaltrigem Sechs-Tore-Mann Pascal Waldl sind fix. (rawa)

