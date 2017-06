Zwei Meistermacher schlugen wieder zu

LINZ. Gerhard Mittermayr holte mit Gallspach den Titel, Erich Wagner schaffte mit Enns den Aufstieg.

Mittermayr Bild: (Lui)

"Ich freue mich schon auf mein neues Auto-Kennzeichen ,MMM 13’", grinst Gerhard Mittermayr. "MMM 13" steht für "Meistermacher Mittermayr 13". Der Trainer vom SK Gallspach lässt nämlich die aktuelle Anzahl seiner Meistertitel stets auf seinem Kfz-Kennzeichen verewigen. Mit dem 6:0 bei Schlusslicht Rottenegg fixierte das Mittermayr-Team in der 2. Klasse Mitte-Ost den Aufstieg – es war der insgesamt 13. Titel in der Trainerkarriere des 64-Jährigen. Damit machte er nach Taufkirchen an der Trattnach (3 Mal), Schwanenstadt (2 Mal), Waizenkirchen (2 Mal), Grieskirchen, Schlüßlberg, Wallern, Lambach und Pram jetzt auch noch Gallspach zum Meister.

Auch ein weiteres Trainer-Urgestein krönte sich in dieser Saison zum Meister: Erich Wagner war mit Enns in der 1. Klasse Mitte ein echter Blitz-Meister, stand bereits nach 20 Partien als Champion fest. Der 67-Jährige wurde somit zum bereits 14. Mal Meister. Trotz des Aufstiegs geht der Erfolgscoach den Weg in die Bezirksliga nicht mit. "Der Klub muss aufgrund infrastruktureller Maßnahmen einsparen. Das verstehe ich auch. Dass man das aber bei Jaroslav Prekop, dem Herzstück des Teams, macht, verstehe ich nicht", sagt Wagner. Bitter für Enns, gut für andere Unterhaus-Vereine. Denn: Mit Wagner hätte man einen Coach, der weiß, wie es geht, Meister zu werden...

