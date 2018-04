Zusätzliche Brisanz im Welser Derby

WELS. OÖ-Liga: WSC/Hertha empfängt FC Wels

Derbytime in Wels Bild: Hörmandinger

Wird der Aufstiegskampf in der OÖ-Liga jetzt noch spannender? Nach dem OÖN-Bericht, wonach Tabellenführer Oedt auf einen Aufstieg in die Regionalliga verzichten will, könnten jetzt auch die Welser Vereine noch einmal ein Wörtchen um den Gang in die Regionalliga mitsprechen. Das bringt zusätzliche Brisanz in das heutige Derby (16.30 Uhr) zwischen WSC/Hertha und FC Wels.

Denn: Verzichtet Oedt, darf der Zweitplatzierte aufsteigen. Das wäre momentan Wallern. Auf die Trattnachtaler fehlen dem Dritten WSC/Hertha vor dem Lokal-Duell nur fünf Punkte. "Unser Ziel war es sowieso, unter die Top Zwei zu kommen. Wir gehen jetzt aber nicht davon aus, dass der zweite Platz reicht. Oedt kann es sich ja bis Juni immer noch anders überlegen", sagt WSC/Hertha-Sportchef Andreas Steininger. Bereits um 14 Uhr geht es heute in der Hogo-Arena mit Livemusik, Bierzelt oder Hüpfburg für die Kinder los. Zudem wird das Derby auf einer 12 Quadratmeter großen Videowall übertragen.

Bei Oedt kursieren vor dem heutigen Heimspiel (16.30 Uhr) gegen Micheldorf schon Nachfolgekandidaten für Ex-Coach Christian Mayrleb: Laut OÖN-Informationen steht Stefan Rapp, aktueller Coach von Erste-Liga-Klub Kapfenberg, bei den Traunern hoch im Kurs. (rawa)

