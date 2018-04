Zukunft der OÖ-Liga-Trainer: Fast alle sind zufrieden

LINZ. OÖ-Liga: Mehrheit der Trainer wird auch in der kommenden Saison dabei sein.

Wer trainiert in der kommenden Saison Mario Reiter (li.) und Co.? Bild: Mewa

Welche Trainer dürfen auch kommende Saison auf den Betreuerbänken in der Fußball-OÖ-Liga Platz nehmen? Eine OÖN-Umfrage hat ergeben: Fast alle Klubs sind mit ihren Coaches voll zufrieden.

"Davorin wird einmal weiter oben Trainer sein, da bin ich mir sicher. Vorerst bin ich aber froh, dass er bei uns ist", lobt FC-Wels-Obmann Juan Bohensky seinen Coach Kablar. Auch Stadtrivale WSC/Hertha vertraut auf den aktuellen Mann in der Coaching-Zone: Stefan Kuranda hat vor dem leistungsgerechten 1:1 bei Ex-Klub St. Marienkirchen seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Nichts gegen eine Verlängerung spricht bei Wallerns Max Babler: Im fünften Frühjahrsspiel unter dem Neo-Trainer feierten die Trattnachtaler gegen Bad Ischl (1:0) den fünften Sieg. Auch wenn dieser mit einem Last-Minute-Tor glücklich war. Wallern bleibt Tabellenführer Oedt (2:1 nach einer richtig guten Leistung bei Edelweiß Linz) auf den Fersen. "Wir haben im Winter zwar vorerst nur eine Vereinbarung für ein halbes Jahr getroffen, sind aber sehr glücklich mit ihm", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek.

Oedt wartet noch ab

Kurios: Ausgerechnet beim OÖ-Ligisten mit den meisten Punkten weiß man noch nicht, ob Trainer Christian Mayrleb auch in der nächsten Saison Oedt aufstellen wird. Der Vertrag des 45-Jährigen läuft im Sommer aus. "Jetzt ist es noch zu früh. Wir haben weder mit dem Trainer noch mit Spielern über die nächste Saison gesprochen", sagt Oedt-Sportchef Stefan Reiter. Ungewiss ist auch die Zukunft des begehrten, weil hocherfolgreichen Willi Wahlmüller in Perg. Sportchef Gerald Perzy wird bei den Verhandlungen mit dem 51-Jährigen jedenfalls an die Schmerzgrenze gehen: Unter dem ehemaligen Blau-Weiß-Coach holten die Mühlviertler – am Wochenende 1:0 gegen die Jungen Wikinger – alle 26 Punkte.

Ebenfalls noch nicht geklärt ist die Trainerfrage bei den in Abstiegsnot befindlichen Klubs. Micheldorf wartet nach dem 2:3 in Gmunden im Frühjahr immer noch auf den ersten Sieg. Speziell ist die Situation bei Junge-Wikinger-Trainer Florian Königseder, ein Intimus von Sportchef Fränky Schiemer. Sein Verbleib hängt generell von der Rieder Zukunft ab.

Bei allen anderen OÖ-Ligisten sind aktuell keine Änderungen geplant.

