Zuerst Einbruch, dann 0:12-Debakel

+++ 1. Klasse Mitte-west Eine rote Karte (91.), eine frühe Ampelkarte (18.), insgesamt acht Verwarnungen und sieben Treffer gab es beim 4:3-Erfolg von Meggenhofen im Keller-Duell gegen Steinerkirchen zu bestaunen. Matchwinner war Meggenhofens Levente Kresz, der drei Tore (39., 40., 62.) der Hausherren beisteuerte. +++ 1. Klasse ost Ausgerechnet im Derby gegen Kremsmünster kassierte Bad Hall mit dem 0:1 seine erste Saisonniederlage. Nach elf Siegen in elf Spielen riss in der zwölften Runde die sensationelle Serie.+++ 2. Nordost Bitteres Wochenende für SV Pasching 16: In der Nacht auf Samstag wurde in die Vereinshütte des Klubs eingebrochen, gestern verlor das Team von Trainer Hans-Jörg Roider gegen Arbing 0:12.