Zu Gast bei Stögers Geißböcken in Köln

LINZ. Vorwärts-Steyr-Trainer Gerald Scheiblehner durfte in der Winterpause beim deutschen Bundesligisten hospitieren.

Rotweißrotes Trio: Kölns Chefcoach Stöger (re.) mit Co-Trainer Schmid (li.) und Scheiblehner (Mitte). Bild: privat

"Ich dachte, ich bin in einer anderen Fußballwelt." Wenn Gerald Scheiblehner, Trainer von Regionalligist Vorwärts Steyr, an seinen Ausflug in eine andere Fußball-Welt denkt, gerät er ins Schwärmen. Während der Winterpause durfte der 40-Jährige beim deutschen Bundesligisten 1. FC Köln hospitieren – er war eine Woche bei Österreichs Top-Trainer Peter Stöger zu Gast.

Mit dabei beim Kölner Rückrunden-Trainingsauftakt im Geißbockheim waren auch 1500 Fans. "Das Umfeld ist beeindruckend. Das Geißbockheim umfasst zwölf Plätze, die Kicker finden beste Bedingungen vor", erzählte Scheiblehner. Auch dem Coach des Drittligisten hat es bei seinem Fußball-Praktikum an nichts gefehlt. "Die Trainingsinhalte waren nicht neu für mich. Aber die Art und Weise, wie Peter Stöger mit den Spielern umgeht, hat mir imponiert", sagt Scheiblehner, der seinen rotweißroten Trainerkollegen noch aus früheren Zeiten bei der Wiener Austria kennt.

Anekdote mit Modeste

Scheiblehner war in der Kabine und auf dem Trainingsfeld immer hautnah dabei, bekam dabei auch die eine oder andere Anekdote mit. Unter anderem über die besondere Beziehung Stögers zu seinem Stürmer-Star Anthony Modeste. "Bei der 'Pago-Übung' wartet Peter Stöger immer, bis Modeste in die Mitte muss. Erst danach wird das Training angepfiffen."

Auch der Steyr-Coach erinnert sich an ein spezielles Erlebnis gerne zurück: "Peter Stöger kümmert sich um jeden. Sogar als ich zum Fanshop gegangen bin, um mir eine kleine Erinnerung zu besorgen, ist er mitgegangen. Er ist sicher auch deshalb ein so großer Trainer geworden, weil er auch auf die kleine Dingen achtet.

An den Abenden fasste Scheiblehner seine Eindrücke schriftlich zusammen. "Ich habe mir einiges abgeschaut, was ich auch bei meinem Team anwenden kann." Im Frühjahr blieb der "Stöger-Effekt" auch nach dem 3:3 bei Gleisdorf und nur zwei Punkten aus drei Spielen noch aus. Unruhig wird er trotzdem nicht. "Wir haben gegen Top-Teams gespielt, die Punkte-Ausbeute darf man nicht überbewerten." Diese ruhige, gelassene Art zeichnet auch Peter Stöger aus...

