Wohin geht die Reise?

STADL-PAURA. In den kommenden Wochen soll eine Entscheidung über Drittliga-Zukunft des Vereins fallen.

Trainer Erich Renner blickt mit Stadl-Paura in eine ungewisse Zukunft. Bild: Hörmandinger

Befragt man bei Stadl-Paura bezüglich der Zukunft des Vereins die Glaskugel, bekommt man immer wieder die Antwort: "Bitte warten." In den kommenden Wochen könnten aber endlich Entscheidungen fallen. Anfang Mai wird es eine Vorstandssitzung geben, bei der über die weitere Ausrichtung des Vereins diskutiert wird. Bleibt der Klub in der Regionalliga oder zieht sich Stadl-Paura freiwillig in die OÖ-Liga zurück? "Ich traue mir keine Prognose mehr abzugeben", hält sich Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger noch bedeckt.

Fehlende Gehälter?

Gerüchte, wonach Stadl-Paura trotz des Ausverkaufs im Winter weiterhin mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat und der Großteil der Spielergehälter im Frühjahr noch nicht bezahlt worden sein soll, dementiert Stöttinger: "Bei uns bekommt jeder das, was ihm zusteht." Man möchte es ihm zumindest glauben ...

Nach dem 0:1 gegen ATSV Wolfsberg ist Stadl-Paura als Vierter immer noch bestes OÖ-Team – die Situation ist aber auch für Trainer Erich Renner nicht einfach. Der ehrgeizige Coach ist der größte Hoffnungsträger dafür, dass Stadl-Paura (mit geringen Mitteln) kommende Saison doch noch einmal einen Drittliga-Anlauf wagt. Eines ist schon klar: Egal ob Regionalliga oder OÖ-Liga – die letzten verbliebenen Profis in Stadl-Paura werden wohl spätestens im Sommer Geschichte sein ...

