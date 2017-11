"Wir wollen Meister werden und den Aufstieg wahrnehmen"

LINZ. Oedt-Sportchef Stefan Reiter über möglichen Aufstieg und Ligen-Reform.

Starke Partner: Reiter und Grad. Bild: Gepa

Oedt steht nach der Herbstsaison in der OÖ-Liga ganz oben – und dort will der Linzer Klub auch bleiben. Die OÖN baten Oedt-Sportchef Stefan Reiter zum Interview.

OÖN: Gratulation, in Ihrem ersten Halbjahr bei Oedt wurden Sie gleich Herbstmeister.

Stefan Reiter: Ich fühle mich sehr wohl bei Oedt. Es ist zwar nur die OÖ-Liga, aber es wird sehr professionell gearbeitet bei uns. Mit fünf Einheiten pro Woche trainieren wir fast wie ein Profi-Klub.

Gibt es schon eine Entscheidung, will Oedt aufsteigen?

Natürlich wollen wir Meister werden. So wie wir strukturiert sind, könnten wir auch jetzt schon Regionalliga spielen. Aber wir würden unseren Zusehern einfach gerne mehr bieten. Wie eine überdachte Tribüne beispielsweise. Aber das sind zwei Paar Schuhe. Wir wollen auch so den Aufstieg wahrnehmen.

Wird man im Winter am Transfermarkt aktiv?

Das kann schon sein. Auf gewissen Positionen haben wir Überlegungen im Kopf.

Sie haben zuletzt die Regionalliga kritisiert. Ihr Lösungsvorschlag?

Ich sehe das ganz sachlich. Mit der neuen Ligen-Reform gibt es 28 Vereine in den ersten beiden Ligen. Gibt es darunter noch einmal drei Regionalligen mit je 16 Klubs, wären das 76 Klubs in den ersten drei Leistungsstufen. Das gibt es in ganz Europa nicht, wäre einfach zu viel und führt zu einer Verwässerung. Die dritte Liga gehört für mich heruntergebrochen auf die Landesverbände.

