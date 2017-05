Windischgarstens ganz emotionaler Titel

WINDISCHGARSTEN. 2. Klasse Südost: Im Herbst verunglückte ein Spieler – auch für ihn holte das Winkler-Team den Meistertitel.

"Für unseren Verein ist dieser Titel eine ganz emotionale Geschichte", sagt Windischgarstens Obmann Heinz Stangl nach dem fixierten Aufstieg in der 2. Klasse Süd-ost. Der Hintergrund: Im Herbst warf den Klub ein tragischer Schicksalsschlag völlig aus der Bahn. Mit Vinko Brizic verunglückte ein Kicker der Kampfmannschaft bei einem tragischen Autounfall. "Das war für uns ein großer Schock. Vinko war voll integriert und ein großartiger Mensch. Er hatte einen großen Anteil am Erfolgslauf. Wir widmen ihm diesen Titel", sagt Stangl.

Der Verlust eines guten Freundes ließ das Team von Trainer Peter Winkler enger zusammenrücken – machte den Verein auch auf dem grünen Rasen noch stärker. Mit dem 3:1 in der Vorwoche gegen Scharnstein krönte sich Windischgarsten bereits drei Runden vor dem Ende zum Meister. Nach dem Abstieg in der Vorsaison gelang in dieser Spielzeit der sofortige Wiederaufstieg. "Wir haben zwar eine junge Mannschaft, aber sie hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie mit der Aufgabe wächst. Außerdem ist unser Team jetzt ein richtig eingeschworener Haufen", erklärt Stangl.

Eine Einheit, bei der ein Mann fehlt. "Vinko, wir vermissen dich sehr." (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema