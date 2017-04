Wieder nicht angetreten - Verband will den ESV Wels ausschließen

LINZ. Askö Lions-Flo-Soccer zieht sich freiwillig aus der 1. Klasse Mitte zurück.

Zwei OÖ-Vereine kommen nicht zur Ruhe. Auch nach dem vergangenen Wochenende bereiten die beiden Unterhaus-Klubs Askö Lions-Flo-Soccer und ESV Wels weiter Kopfzerbrechen. Während sich die Linzer freiwillig aus dem Ligabetrieb zurückziehen, wird der Verband beim ESV Wels jetzt hart durchgreifen.

ESV Wels, 1. Mitte-West: Nachdem die Welser gestern gegen Lambach bereits zum dritten Mal nicht angetreten sind, geht man beim OÖ-Fußballverband in die Offensive. Präsident Gerhard Götschhofer bezog gestern klar Stellung. "Die Verantwortlichen des ESV Wels drängen sich unberechtigt in eine Opferrolle – und versuchen damit das gesamte oberösterreichische Fußballwesen in ein schiefes Licht zu rücken. Es ist derzeit nicht möglich, die Meisterschaft korrekt abzuwickeln." Deshalb will man beim OÖ-Fußballverband auch hart durchgreifen. Die Welser werden wohl erst einmal bei der Strafverhandlung am Mittwoch aus dem laufenden Liga-Bewerb ausgeschlossen. Sollten die Strafen nicht bezahlt werden, könnte es auch sein, dass der Verein ganz aus dem Verband ausgeschlossen wird.

Askö Lions-Flo-Soccer Linz, 1. Mitte: Vier Spiele, null Punkte, ein Torverhältnis von 2:46 – nach einem katastrophalen Frühjahrsstart zog Lions-Flo-Soccer die Notbremse und stellte den Spielbetrieb bis Sommer ein. Alle noch offenen Meisterschaftsspiele dürften mit 0:3 für den jeweiligen Gegner gewertet werden. Die Einstellung des Spielbetriebes wurde mittels Rechtsanwalt bereits dem OÖFV bekanntgegeben. Im Sommer soll es in der 2. Klasse Mitte ein Comeback geben. Vielleicht sogar gemeinsam mit dem FC Stahl Linz? Deren Zusammenarbeit mit Noch-Spielgemeinschaftspartner Westbahn wird – wie berichtet – aufgrund von Streitigkeiten im Sommer beendet. Schon jetzt hat die Stahl-Fraktion die Erlaubnis bekommen, die Lions-Anlage in Zöhrdorf für Trainingszwecke zu benützen.

