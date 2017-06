Westbahn sicherte sich 15 neue Trikots

LINZ. Der Klub aus der 2. Klasse Mitte siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse-OÖ-Kundenbetreuer Micha Huber überreichte Westbahn Linz die 15 neuen Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

"Ich war mir nicht sicher, ob eh beim richtigen Verein angerufen wird", grinste Markus Furtmüller, Nachwuchsleiter von Askö ESV Westbahn Linz. Sein Verein spielt bis Sommer ja noch in einer Spielgemeinschaft mit Stahl Linz den Doppelpass – nach dieser Saison wird dieses Missverständnis aber aufgelöst. Furtmüller: "Die Spielgemeinschaft existiert eigentlich nur noch auf dem Papier."

Streit um die 15 neuen Trikots wird es keinen geben – die Westbahn-Fraktion, die beim Nachwuchs-Gewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA einen klaren Voting-Erfolg einfuhr, sicherte sich den Trikot-Satz.

Trotz der Streitigkeiten hinter den Kulissen mit dem Noch-Partner hat der Klub eine starke Saison hinter sich. Auch nach dem gestrigen 3:5 gegen das 1b-Team von OÖ-Ligist Oedt liegen die Linzer auf Relegationskurs.

Im Nachwuchsbereich tut sich ebenfalls einiges: Seit kurzem gibt es sogar Spielgruppen für Drei- bis Vierjährige. "Das gibt es sonst fast bei keinem Verein", ist Nachwuchsleiter Furtmüller stolz.

Wie die Unterhaus-Saison biegt auch das "Immer ein Leiberl"-Gewinnspiel in die Zielgerade ein. In dieser Woche können Sie auf nachrichten.at ein letztes Mal in dieser Spielzeit für Ihren Lieblingsverein abstimmen. Voten Sie Ihren Verein noch einmal zum Sieg!

