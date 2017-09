Westbahn blickt wieder nach vorne

LINZ. Der Klub aus der 2. Klasse Mitte siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse OÖ-Filialdirektor Dietmar Führer überreichte dem Linzer Unterhausklub Westbahn 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

Die turbulenten Zeiten nach der Trennung von Doppelpass-Partner Stahl Linz gehören bei Askö ESV Westbahn Linz der Vergangenheit an. Der Klub aus der 2. Klasse Mitte kocht seit Sommer wieder sein eigenes Süppchen – und das mit Erfolg. "Wir sind gerade am Aufbauen. Mit dem Nachwuchs läuft es wieder besser, ich bin stolz auf alle Trainer", sagt Westbahn-Nachwuchsleiter Markus Furtmüller.

Turniersieg in München

Zuletzt siegte eine der insgesamt fünf Nachwuchsmannschaften sogar bei einem hochkarätig besetzten Turnier in München. Erfolgreich agierte Westbahn auch beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA. Mit dem Voting-Erfolg sicherte sich der Verein 15 neue Trikots und einen Matchball. Furtmüller: "Danke an alle, die so fleißig für Westbahn abgestimmt haben." Westbahn blickt wieder nach vorne – so kann es weitergehen.

Auch in dieser Woche können Sie Ihren Lieblingsverein zum Sieg voten. Unter www.nachrichten.at/unterhaus kann wieder abgestimmt werden.

