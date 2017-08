Wer sind die Favoriten?

LINZ. Ost und West: Bad Schallerbach und Schwanenstadt als Titel-Kandidaten.

OÖ-Liga-Absteiger St. Martin siegte zum Auftakt gegen Admira Linz 3:0. Bild: Pirkes

Obwohl die neue Saison in den beiden Landesligen erst am vergangenen Wochenende eröffnet wurde, stehen für die Trainer und Funktionäre die großen Titelfavoriten schon jetzt fest.

Im Osten geht OÖ-Liga-Absteiger Bad Schallerbach als der große Gejagte in die neue Liga. Beim 3:0 über St. Magdalena wurde die Favoritenrolle gleich bestätigt. "Wir nehmen die uns zugeschobene Rolle als Favorit an, haben sie auch gleich zum Start bestätigt", sagt Sportchef Harald Ruckendorfer. Auch bei St. Martin/M., dem zweiten Absteiger aus der höchsten Spielklasse des Bundeslandes, vernimmt man ähnliche Töne. "Wir wollen mindestens in die Top Drei", sagt Funktionär Hans Peter Wöss.

Im Westen wird mit einem Schwanenstädter Durchmarsch gerechnet. Die Rolle des Aufstiegskandidaten konnte die Mannschaft von Neo-Coach Andreas Feichtinger zum Saisonbeginn nicht bestätigen.

Zum Auftakt musste sich sein Team Viktoria Marchtrenk 0:2 geschlagen geben. "Wir gehören sicher zum Favoritenkreis, dazu zählen aber auch andere", sagt Manager Helmut Nussbaumer.

Wie zum Beispiel Pettenbach – der Vize-Meister der Vorsaison. Auch wenn Trainer Walter Waldhör den Ball flach hält: "Wir befinden uns im Umbruch. Sieben Stammspieler haben den Verein verlassen. Jetzt müssen wir uns einmal finden, als Top-Favorit sehe ich uns nicht." Der Einstand gelang, Pettenbach fertigte zuhause Schärding mit 5:1 ab. Das Ergebnis reicht aber nicht zur Tabellenführung, da ein Aufsteiger für die Überraschung der Runde sorgte: Mondsee startete mit einem Feuerwerk in die Saison und schoss Braunau 5:0 ab.

