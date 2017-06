Wer kann sich schon heute retten?

LINZ. OÖ-Liga: Drei Mannschaften könnten mit Siegen den Klassenerhalt fixieren.

Bad Schallerbach hofft im Abstiegskampf auf Treffer von Torjäger Guerrib. (Lui) Bild: Foto Lui

Dramatik pur in der Fußball-OÖ-Liga. Bevor heute die vorletzte Runde in dieser Saison steigt, liegen bei einigen Vereinen die Nerven blank. Denn: Obwohl einer der zwei Abstiegsplätze schon länger an Schlusslicht St. Martin vergeben ist, könnte es vom Tabellenvorletzten Bad Schallerbach bis zum Zehnten Weißkirchen noch sechs Mannschaften erwischen. "In dieser Spielzeit ist es brutal. Wir spielen eigentlich kein schlechtes Frühjahr und sind immer noch Vorletzter", sagt Bad-Schallerbach-Sportchef Harald Ruckendorfer.

Sein Team ist heute im direkten Duell bei Weißkirchen schon fast zum Siegen verdammt. Aber auch für die Zebras geht es noch um viel: "Wir haben es im Nachtragsspiel gegen Vöcklamarkt verabsäumt, den einen Punkt zu holen, den wir noch brauchen. Das wollen wir heute erledigen", sagt Weißkirchens Sektionsleiter Fritz Pflug.

Neben Weißkirchen könnten heute auch Neuhofen/Ried (daheim gegen Gmunden) und Perg (gegen Micheldorf) mit vollen Erfolgen das Abstiegsgespenst vertreiben. "Bei uns sind endlich wieder alle Spieler fit. Wir schaffen es", ist sich Perg-Coach Gerhard Obermüller sicher. St. Marienkirchen müsste auf einen Umfaller von Bad Schallerbach hoffen, um den Klassenerhalt vorzeitig zu fixieren.

Leitner und Fröschl bleiben

Aufatmen konnte Meister Vöcklamarkt bereits vor der heutigen Begegnung der besten Frühjahrs-Teams bei WSC/Hertha Wels: Das torgefährliche Angriffs-Duo um Alexander Fröschl und Lukas Leitner entschied sich gegen einen Wechsel zu Noch-Liga-Rivale Oedt und geht mit den Hausruckviertlern den Weg mit in die dritte Liga. Nach der Absage angelt Oedt nach Manuel Schmidl (FC Wels) und Blau-Weiß-Kicker Sinisa Markovic.

Gestern lief jene Frist ab, bei der OÖ-Regionalligisten bekannt geben hätten müssen, wenn sie einen freiwilligen Abstieg in die OÖ-Liga anstreben. Hinter den Kulissen darüber nachgedacht hat auch St. Florian (heute gegen Lafnitz) – nahm aber Abstand davon. "Als längst dienender Verein der Regionalliga Mitte bekennen wir uns zur Regionalliga", sagt Obmann Siegfried Kaiser.

Im Sommer wird aber der Sparstift angesetzt – der Klub will in der nächsten Saison als Ausbildungsverein wieder vermehrt auf Regionalität sowie den Nachwuchs setzen.

