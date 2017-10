Wer ist digitaler König?

LINZ. Die OÖN haben die Web-Auftritte der sechs OÖ-Regionalligisten unter die Lupe genommen.

Ohne Facebook & Co geht heutzutage nichts mehr. Social-Media-Plattformen sind der Mittelpunkt der Kommunikation geworden. Klar, dass man da auch als Fußballverein dabei sein sollte. "Das gehört zu einer guten Außendarstellung einfach dazu", sagt Robert Hofer, Pressesprecher von Fußball-Regionalligist Vorwärts Steyr.

Sein Klub hat unter den OÖ-Drittligisten nach dem 2:2 bei den Sturm-Graz-Amateuren nicht nur sportlich die Nase vorne – auch im Netz ist der Traditionsverein aus Steyr so etwas wie ein Vorbild für die weiteren Vereine. Hofer: "2001 haben wir mit einer Homepage begonnen, mittlerweile kümmern sich sechs Personen um unseren Web-Auftritt." Zu deren Aufgabengebiet zählen nicht nur die Betreuung der Internetseite, sondern auch Facebook oder der eigene Video-Kanal "volksroad.tv".

Eine gute Online-Figur macht auch Aufsteiger Vöcklamarkt. Bei den Hausruckviertlern ist die digitale Welt fest in der Hand von Michael Zehentner. Der Grafikdesigner aus Vöcklabruck investiert viele Stunden pro Woche ehrenamtlich in den Klub. "Er ist ein absoluter Profi. Es würde uns freuen, wenn sich für diese Schiene noch mehr Leute finden würden", sagt Vöcklamarkts Klubmanager Mario Kaufmann.

Was auffällt: Obwohl mit Schlusslicht St. Florian (0:3 gegen Vöcklamarkt), Stadl-Paura und Gurten nach dem 0:5-Debakel in Lafnitz viele OÖ-Vereine auf dem Rasen gerade nicht in Top-Form agieren – im Netz sind sie alle auf Ballhöhe, wie unser Social-Media-Check beweist...

SK Vorwärts Steyr

Der Traditionsverein aus Steyr hat nicht nur in der Tabelle gegenüber den fünf OÖ-Drittligisten die Nase vorne. Mit 3751 „Likes“ haben die Rotjacken auch die meisten Facebook-Fans. Die Homepage spielt samt Spielerporträts alle Stückerln, außerdem gibt es mit „volksroad.tv“ einen eigenen Youtube-Videokanal.

Bewertung: 5 von 5 Sternen

UVB Vöcklamarkt

Der OÖ-Liga-Meister muss sich auf digitaler Ebene kaum verstecken. Vor allem die 2069 Facebook-Fans werden mit aktuellen Beiträgen sowie Videos verwöhnt. Ein besonderes Plus: Die Hausruckviertler haben als einziger OÖ-Regionalligist einen Twitter-Account. Jetzt müssen nur mehr die Kicker in die Spur finden...

Bewertung: 4 von 5 Sternen

ATSV Stadl-Paura

Die Homepage von ATSV Stadl-Paura ist zwar schlicht gehalten – dafür überzeugen die Inhalte. An jedem Wochenende gibt es detaillierte Spielberichte der beiden Kampfmannschaften inklusive aktueller Fotogalerien. Für die eingefleischten Fans ist mit einem kleinen Online-Shop ebenfalls etwas dabei.

Bewertung: 3 von 5 Sternen

Union Gurten

Ähnlich wie Stadl-Paura sind auch die Innviertler online gut unterwegs. Beim Durchleuchten der Internetseite sticht vor allem ein Service heraus: Den Gurten-Matchfolder, der bei jedem Heimspiel aufliegt, gibt es auch digital zum Nachlesen. Wer also ein Match verpasst, kommt trotzdem in den Genuss des 20-seitigen Stadionhefts.

Bewertung: 3 von 5 Sternen

Union St. Florian

In der Liga liegen die Sängerknaben nach dem 0:3 gegen Vöcklamarkt weiter abgeschlagen am Tabellenende. Digital macht der Klub aber eine gute Figur. Die Homepage ist schön aufbereitet, dabei vergisst der Verein auch auf den sensationellen Nachwuchs nicht: Jedes Jugendteam hat seine eigene Unterseite.

Bewertung: 2 von 5 Sternen

LASK Juniors OÖ

Die neue Seite des zweiten LASK-Teams hinkt was Aktualität betrifft im Vergleich zu den anderen OÖ-Teams zwar etwas hinten nach – die Homepage erscheint dafür in modernem Design. Innovativ: Auf der „Social Wall“ laufen alle Beiträge von Facebook und Instagram zusammen und sind einfach abzurufen.

Bewertung: 2 von 5 Sternen

