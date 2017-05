Wer holt den Pokal?

LINZ. Heißer Zweikampf zwischen Petter und Schmidl.

Die Jagd auf den Goldenen Schuh biegt in die Zielgerade ein. Vor den letzten drei Runden der Saison 2016/2017 kristallisiert sich im Kampf um die begehrte Trophäe von OÖNachrichten und Sparkasse OÖ für den besten Torjäger im Fußball-Unterhaus ein heißer Zweikampf heraus: Mario Petter von Regionalligist Stadl-Paura (27 Tore, 54 Punkte) und OÖ-Liga-Bomber Manuel Schmidl (FC Wels; 25 Tore, 50 Punkte) liegen punktemäßig fast gleichauf.

Der beste Unterhaus-Torjäger ist übrigens Akos Zsök. Der Stürmer von Neukirchen hält in der 2. Klasse Süd bei 36 Treffern. Ähnlich wie beim echten Goldenen Schuh der UEFA haben die OÖN für die Wertung des beliebten Unterhaus-Pokals ein eigenes Punktesystem entwickelt. Für ein Tor in der Regionalliga und in der OÖ-Liga gibt es zwei Punkte. Treffer in der Landesliga und in der Bezirksliga werden mit 1,5 multipliziert. Volltreffer in der 1. Klasse und in der 2. Klasse bringen nur einen Punkt in der Wertung.

Der Zwischenstand: 1. Petter (RLM/Stadl-Paura; 27 Tore, 54 Punkte). 2. M. Schmidl (OÖL/FC Wels; 50). 3. Efendioglu (RLM/Vorwärts Steyr; 40), Vujanovic (OÖL/Oedt; 40). 4. Guerrib (OÖL/Bad Schallerbach; 38). 5. Radouch (BN/Bad Leonfelden; 39).

