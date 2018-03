Wer hat den besten Kunstrasen im Land?

LINZ. OÖ-Liga: Weißkirchen, Wallern und Gmunden tragen Heimspiele auf Plastikgrün aus.

Der Kunstrasenplatz in Weißkirchen spielt alle Stückerln. Bild: Lui

"Sie können den besten Ball und tolle Fußballer haben. Aber wenn Sie keinen guten Rasen haben, dann gibt es kein gutes Fußballspiel", sagte einst Ex-Bremen- und Wolfsburg-Manager Klaus Allofs. Ein Motto, das auch für die OÖ-Ligisten Weißkirchen, Wallern und Gmunden gilt – alle drei Vereine tragen ihre Heimspiele auf Plastikgrün aus. Doch wo herrschen die besten Verhältnisse vor?

Platz eins, Union Weißkirchen: Die modernsten Kunstrasen der OÖ-Liga liegen in Weißkirchen und Wallern. Die Trattnachtaler spielten am Wochenende im "El Plastico" ihre Erfahrung aus, sie siegten 3:2. Die Zebras vertrauen erst seit dieser Winterpause auf die neue Spielfläche. 550.000 Euro hat das Projekt gekostet. "Unser Kunstrasen ist sogar Fifa-tauglich", sagt Sektionsleiter Fritz Pflug. Gemeinsam mit dem im vergangenen Sommer errichteten LED-Flutlicht verfügt das Team von Trainer Alfred Olzinger über die beste Infrastruktur unter den Kunstrasen-Teams.

Platz zwei, SV Wallern: Gleich hinter Weißkirchen reiht sich Wallern ein. Die Trattnachtaler spielen seit 2003 auf Plastikgrün. Im vergangenen Herbst wurde ein neuer Kunstrasen verlegt. Eines ist seit 15 Jahren gleich: Platzwart Robert Haberl kümmert sich rund um die Uhr um Top-Bedingungen, ist ein Teil von Wallerns Erfolgsgeschichte, denn: Wallern blieb bei allen sieben Spielen auf dem neu verlegten Untergrund ungeschlagen.

Platz drei, SV Gmunden: Den ältesten Kunstrasenplatz der Liga – seit 2010 – gibt es in Gmunden. Auch wenn der Platz am Freitag der Brandstätter-Elf gegen Edelweiß Linz (1:3) keinen Heimbonus gebracht hat, profitiert das gesamte Salzkammergut davon: Mehr als 30 Mannschaften waren in der Winterpause zu Gast, nutzten die Sep-Arena für Trainings und Vorbereitungsspiele. Kein Wunder, dass auch Bad Ischl intensiv an einem Kunstrasenplatz arbeitet. Mit dem Land Oberösterreich wurde vergangene Woche eine Fördervereinbarung unterzeichnet. Die Bauarbeiten sollen bald starten.

