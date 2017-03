Wenn drei Punkte nebensächlich sind

LINZ. "Wir jammern wöchentlich über Niederlage oder Fehlentscheidungen. Aber diese Erfahrungen, die Gabriel gemacht hat, stellen den Fußball in den Hintergrund", sagt St.- Florian-Trainer Mario Messner über seinen Mittelfeldspieler Gabriel Schneider.

Gabriel Schneider stand beim 1:0 im OÖ-Derby gegen Pasching/LASK wieder für St. Florian auf dem Platz. (Lui) Bild: FOTO LUI

Obwohl der 27-Jährige bereits seit Sommer 2015 beim Drittligisten spielt, zählt der Kicker eigentlich wie ein Winter-Neuzugang bei St. Florian. Der Mittelfeldspieler stand im vergangenen Herbst in der Liga nämlich kein einziges Mal für den Regionalligisten auf dem Platz. Der Grund: Schneider absolvierte ab Juli 2016 einen freiwilligen Sozial-Einsatz im ostafrikanischen Land Uganda.

"Gemeinsam mit meiner Freundin Elisabeth beschloss ich, mich in einem Waisenheim zu engagieren und Pflegefamilien für unsere Kinder zu finden", sagt Schneider.

Von seinem Auslandsabenteuer konnte er auch einiges mitnehmen. "Man kommt auf den Boden zurück und merkt, welchen Lebensstandard wir eigentlich genießen. Dort regiert die Armut. Die Wäsche wird mit den Händen gewaschen, der Strom fällt immer wieder aus. Gekocht wird immer noch fast nur über dem Lagerfeuer", erzählt der gebürtige Linzer, der in Salzburg Sport und Geografie auf Lehramtbasis studiert und in seinem halben Jahr in Uganda auch Unterricht in Volksschulen gab.

Hoffnungsträger Schneider

Unterstützung für Schneiders soziales Engagement gab es auch von seinem Klub St. Florian: "Der gesamte Verein hat sich dazu entschlossen, sich an diesem Vorhaben zu beteiligen." Im Frühjahr geht es für Schneider dann auf dem grünen Rasen um das sportliche Überleben. "Ich greife jetzt wieder voll an."

Am Freitag gab Schneider beim 1:0 im OÖ-Derby gegendie SPG Pasching/LASK Juniors sein Comeback im Trikot von St. Florian. Mit seiner Erfahrung – egal ob in sozialer Hinsicht oder auf fußballerischer Ebene – wird der Ex-Bundesliga-Kicker (SV Ried) dem Neunten im Kampf um den Klassenerhalt auf jeden Fall helfen ...

