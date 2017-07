Welser Derby als großer Schlager im Baunti-Cup

WELS. Ähnlich wie bei der Relegation zum Abschluss der Saison im Fußball-Unterhaus verhält es sich auch zum Auftakt: Im Landescup-Bewerb dürfen die vermeintlichen kleinen Vereine wieder als Außenseiter auf die Sensation gegen klassenhöhere Klubs hoffen.

Im Vorjahres-Finale siegte Oedt. Bild: Lui

Exakt 65 Tage nach dem Triumph beim Cupfinale in Vöcklamarkt startet OÖ-Ligist Oedt heute (18.30 Uhr) bei Landesliga-Aufsteiger St. Ulrich die Mission Titelverteidigung. "Wir wollen den Titel unbedingt wieder nach Oedt holen. Einen Bezirksligameister schlägt man aber nicht im Vorbeigehen", warnt Coach Christian Mayrleb. Zwei Meister treffen in Aigen-Schlägl aufeinander: Der Champion der 1. Klasse Nord empfängt Landesliga-West-Meister Andorf. Ein ligen-internes Stadtderby steigt heute in Wels: WSC/Hertha empfängt Rivale FC Wels. Dabei wird die Partie mit einer Wette zusätzlich aufgeheizt. "Wenn wir gewinnen, muss FC-Wels-Obmann Juan Bohensky nach dem Spiel mit einem Doppelliter Bier in unserer Kabine erscheinen. Verlieren wir, bin ich der Pechvogel", grinst WSC-Hertha-Obmann Roland Golger.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema