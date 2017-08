Welcher OÖ-Ligist kann die Cup-Strapazen verkraften

LINZ. Während sich die Profis über die Länderspielpause freuen, haben die Fußballer im Unterhaus derzeit Hochbetrieb.

Radek Gulajev (re.) trifft mit Donau Linz heute auswärts auf den SV Gmunden. Bild: mewa

Nach der dritten Runde im Baunti-Cup am Dienstag müssen einige OÖ-Ligisten bereits heute ihre nächsten wichtigen Partien absolvieren.

Der Schlager steht dabei in Gmunden auf dem Programm. Die Viertplatzierten Hausherren treffen auf ASKÖ Donau Linz. Während die Linzer im Cup nicht mehr vertreten sind, kassierte Gmunden bei Landesligist Mondsee in letzter Sekunde eine Niederlage. Heute (19) wird sich zeigen, ob die Brandstätter-Elf ohne ihren verletzten Goalgetter Veverka (Blinddarm) den starken Liga-Start fortsetzen kann.

Der SV Wallern hat beim 4:1-Derbysieg im Cup gegen Bad Schallerbach Selbstvertrauen getankt. Heute muss man bei der Union Perg antreten. Die Wallerner werden in den kommenden Wochen zu Auswärts-Spezialisten. Weil der eigene Kunstrasenplatz saniert wird, tritt man in den nächsten Wochen nur auf fremdem Grün an.

Gar keinen leichten Stand hat derzeit Grieskirchen. Gegen den FC Wels ist man nach dem 0:5 im Cup bei St. Martin krasser Außenseiter. Zur ohnehin dünnen Kaderdecke kommen die Sperre von Spielertrainer Christian Heinle und die Verletzung von Torhüter Lukas Mitterhofer. Er musste in St. Martin vorzeitig vom Platz.

Die Spitzenreiter sind erst am Samstag im Einsatz. Tabellenführer Oedt muss zu Schlusslicht Andorf. In Bad Ischl trifft Rudi Durkovic mit seinem Stammverein auf Verfolger WSC/Hertha Wels. Bei den Welsern hatte Durkovic zu Frühjahrsbeginn fast alle entscheidenden Tore geschossen, ehe er ausgerechnet nach dem Spiel gegen Bad Ischl von Hertha-Trainer Stephan Kuranda suspendiert wurde.

LASK Juniors auf Punktejagd

In der Regionalliga wollen die LASK-Juniors nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie heute daheim gegen Allerheiligen wieder anschreiben. Stadl-Paura trifft auf Austria Klagenfurt.

