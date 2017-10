Welche Liga ist besser?

BAD SCHALLERBACH. Im Osten geben Absteiger den Ton an, im Westen herrscht Spannung pur.

Bad Schallerbach zieht im Osten davon. Bild: Pirkes

"Wir haben uns natürlich einen guten Start in der neuen Liga erhofft, aber dass es so gut läuft, hat uns selbst überrascht", war Bad Schallerbachs Sportchef Harald Ruckendorfer nach dem 3:0 gegen Lembach sehr zufrieden. Der langjährige OÖ-Liga-Teilnehmer führt derzeit die Landesliga Ost überlegen vor Mitabsteiger St. Martin/M. an – konnte bisher alle sieben Spiele für sich entscheiden. Ruckendorfer: "Wir versuchen die Spieler jetzt am Boden zu halten. Es wird sicher auch der Tag kommen, wo wir ein Spiel verlieren werden."

Nach dem Abstieg aus der höchsten Liga des Bundeslandes rechnete sein Klub eigentlich damit, in die Landesliga West eingegliedert zu werden. Wäre es dort schwieriger geworden? "Die Ligen zu vergleichen ist nicht leicht. Im Westen wird vielleicht mit etwas mehr Härte gespielt", sagt der ehemalige LASK-Kicker. Während im Osten ein Solo von Bad Schallerbach droht, trennen im Westen Tabellenführer Braunau nur vier Punkte vom Tabellenelften. Braunaus Sektionsleiter Wolfgang Bernbacher hat dafür eine Erklärung parat. "Es gibt heuer keinen Krösus in der Liga. Alle Teams sind sehr ausgeglichen".

Im Vergleich zur Ost-Liga verspricht er einen Titel-Thriller: "Es wird sich sicher noch die Spreu vom Weizen trennen. Im Westen wird sich der Titelkampf aber sicher spannender gestalten."

Baby-Alarm in Friedburg

Ohne die Anweisungen von Cheftrainer Roman Baumgartner mussten die Kicker von Friedburg beim 2:2 gegen Altheim bestehen. "In der Spielerbesprechung hat mein Handy geläutet, dann musste ich gleich weg", sagte Baumgartner. Der Grund: Seine hochschwangere Frau brachte Tochter Laura zur Welt, Baumgartner kam rechtzeitig im Krankenhaus an. "Es war höchste Eisenbahn. Um halb vier war ich noch am Platz, um halb sieben kam unser Baby." Co-Trainer Mirsad Music vertrat ihn auf der Trainerbank.

