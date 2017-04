Was wurde aus ...Volkan Kahraman?

WIEN. Das einstige Problemkind ist nicht nur Trainer im Wiener Unterhaus, sondern auch Politiker.

Volkan Kahraman im Pasching-Trikot Bild: GEPA

Er hat in einer Zehe mehr Gefühl als so manch anderer Profi in beiden Beinen zusammen – und trotzdem blieb Volkan Kahraman der ganz große Durchbruch verwehrt. "Er war ein genialer Kicker, aber auch ein wilder Teufel. Mit ihm gab es viele Probleme", erzählten alte Weggefährten.

Das will der mittlerweile 37-Jährige so aber nicht ganz stehen lassen: "Natürlich wäre mit meinen Anlagen mehr drinnen gewesen. Ich war oft einfach nicht der gleichen Meinung wie meine Trainer, das habe ich immer angesprochen."

Bei Pasching – einer von 16 Klubs in seiner Karriere – verbrachte der Sohn türkischer Einwanderer in der Bundesliga seinen Karrierehöhepunkt. Beim damaligen Dorfklub schaffte er es zum ersten Teamspieler in der Paschinger Vereinsgeschichte, stand im Herbst 2002 für Österreich gegen die Schweiz, Weißrussland und Norwegen auf dem Platz.

Trotzdem war mit lediglich 27 Jahren bereits Schluss mit Profifußball. Seinen größten Fehler hat Kahraman eingesehen – und will es jetzt als Trainer des Wiener Stadt-Ligisten FC Karabakh besser machen. "Ich habe immer geglaubt, dass es allein mit technischen Fähigkeiten reicht. Aber heutzutage muss auch der athletische Zustand mitspielen. Ich würde aber als Trainer nichts machen, was ich auch früher nicht gemocht hätte. Ich will immer ehrlich sein zu meinen Spielern."

Pasching als Vorbild

Der Erfolg gibt Kahraman – der mittlerweile auch eine eigene Fußball-Trainingsschule besitzt und im 11. Wiener Gemeindebezirk Simmering Bezirksrat ist – recht: Der Klub liegt in der Wiener Stadtliga mit sechs Punkten Vorsprung auf Titelkurs. "Karabakh ist mit Pasching vergleichbar."

Man wird sehen, ob der Aufstieg mit jenem Klub, den Investoren aus Aserbaidschan zu einem europäischen Spitzenverein formen wollen, ähnlich märchenhaft weitergeht wie bisher. Und nicht so abrupt endet wie einst Kahramans verheißungsvolle Karriere.

