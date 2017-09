Waldhör zieht Trainer-Schlussstrich in Pettenbach

PETTENBACH. Nächster Trainerwechsel in der Landesliga West: Walter "Wauki" Waldhör und Pettenbach gehen getrennte Wege,

Walter Waldhör Bild: Moser

Nach knapp 20 Jahren an der Seitenlinie hört der ehemalige Bundesligaspieler (219 Partien) Walter "Wauki" Waldhör jetzt auf.

Waldhör coachte neben seinem Stammverein Pettenbach, bei dem er 1998 noch als Spielertrainer begonnen hatte, auch Grieskirchen und Micheldorf in der OÖ-Liga. Nach seiner Rückkehr ins Almtal wollte er auch mit Pettenbach noch einmal den Sprung in die höchste Landesklasse schaffen. Dort reichte es aber jeweils nur zum undankbaren zweiten Rang. Jetzt ist für ihn Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. „Es war eine super Zeit, aber es ist Zeit zu gehen“, so Waldhör.

Neben dem zeitlichen Aspekt, „es sind auch sonst viele Sachen, auch firmenmäßig“, hatte sich der Rückzug schon im Sommer gerüchteweise angekündigt. „Es gab das Ziel, in drei Jahren in die OÖ-Liga aufzusteigen, das haben wir mit jeweils zweiten Plätzen nicht geschafft“, erklärt der 48-jährige. „Es fehlt etwas das Feuer in letzter Zeit, ich will einfach nicht mehr“. Ein endgültiger Rückzug vom Fußball? „Sag niemals nie, aber ich werde mir jetzt mit Sicherheit eine Auszeit nehmen. Als Trainer war es wohl der Schlussstrich“, so der Pettenbacher.

