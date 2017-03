Vorwärts vermisste zum Auftakt echte Männer

LINZ. WSC/Hertha Wels (1:0 gegen Micheldorf) und St. Marienkirchen (2:0 gegen St. Martin) konnten am Wochenende bei den Debüts ihrer neuen Trainer drei Punkte einfahren.

Vöcklamarkt erwischte auch im Frühjahr einen perfekten Start. Bild: Hörmandinger

„In der Winterpause wurden die Karten neu gemischt. Ich bin mit der Auftakt-Leistung sehr zufrieden“, sagte mit St. Marienkirchens Jürgen Aschauer einer von drei Neo-Trainern in der OÖ-Liga. Sein neuer Klub besiegte zum Start der Frühjahrssaison in der Fußball-OÖ-Liga Tabellenschlusslicht St. Martin/M. und sammelte drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Bei den Mühlviertlern wird es nach einem schwachen Herbst-Durchgang hingegen gleich zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte schon düster. „Die nächsten Wochen werden nicht einfacher“, sagt St.-Martin-Trainer Josef Ganser.

Das Feld im Frühjahr von hinten aufrollen will Krösus WSC/Hertha Wels. Der Tabellenvorletzte feierte im ersten Spiel unter Coach Stephan Kuranda einen 1:0-Sieg gegen Micheldorf. Alleine beim Blick auf die Startelf der Welser erstarren die Konkurrenten im Abstiegskampf vor Furcht: Die Kicker der Startformation liefen mit einer Erfahrung an 936 Drittliga-Partien, 198 Einsätzen in der zweithöchsten Spielklasse und 171 Bundesliga-Spielen ein. Kuranda: „Es war ein schwieriges Spiel, aber ich war mit der Leistung zufrieden.“

Während der Kampf um den Klassenerhalt Spannung verspricht, wird das Rennen um den Titel zur Vöcklamarkter One-Man-Show: Weil der Zweite Donau Linz gegen Perg 0:2 verlor, bauten die Hausruckviertler (2:0 gegen Bad Schallerbach) den Vorsprung auf zwölf Punkte aus.

Vorwärts-Trainer vermisste Männer

Zum Regionalliga-Frühjahrs-Auftakt legte Vorwärts Steyr einen Blitz-Start hin: Bereits nach 17 Sekunden traf Yusuf Efendioglu zur Führung im OÖ-Derby gegen Gurten. Trotzdem setzte es danach noch eine 1:3-Niederlage. „Vielleicht war die Führung nicht gut“, sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem Abpfiff. Außerdem sei Gurten mit Fortdauer der Partie körperlich stärker geworden. „Sie hatten mehr Männer am Platz.“

Ein Ausrufezeichen im Überlebenskampf in der dritten Liga lieferten St. Florian und Grieskirchen. Die Kicker der Sängerknaben fuhren im Sechs-Punkte-Spiel bei Schlusslicht ATSV Wolfsberg dank eines Treffers von Winter-Neuzugang Fabian Schnabel drei wichtige Punkte ein. Der Vorletzte Grieskirchen knöpfte Top-Team Hartberg (1:1) einen Punkt ab. „Wenn wir diese Vorstellung bestätigen können, ist der Klassenverbleib möglich“, sagt Grieskirchen-Sportchef Ronald Scharschinger.

Mehr zum Thema