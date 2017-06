Vorwärts neu: Jung und modern

STEYR. Nicht nur bei der Kaderplanung geht Fußball-Regionalligist Vorwärts Steyr in dieser Sommer-Transferphase mit zahlreichen Youngsters junge und moderne Wege – gestern präsentierte der Drittligist mit ERIMA und Machsport auch seine neuen Ausrüster in der kommenden Saison.

"Vorwärts passt als so historischer Verein perfekt zu uns", freut sich ERIMA-Geschäftsführer Willy Grims. Im neuen Gewand will der Klub in der neuen Spielzeit in den Top-Fünf landen. Das Wort Aufstieg will Coach Gerald Scheiblehner nicht in den Mund nehmen: "Das wäre unseriös." Aber: "Warum soll man mit einer jungen Mannschaft nicht auch vorne mitspielen können?"

