Vorwärts neu: Frisch, jung und modern

STEYR. Fußball-Regionalligist Vorwärts Steyr präsentierte heute seinen neuen Ausrüster für die kommende Saison. Ein Platz unter den Top-Fünf wird angestrebt.

Die Steyrer Spieler wollen auch in der kommenden Saison viel jubeln. Bild: Moser

"Man steigt nie als Mannschaft auf, sondern als Verein", sagte Gerald Scheiblehner auf der heutigen Pressekonferenz von Regionalligist Vorwärts Steyr. Damit traf es der Coach des Drittligisten auf den Punkt: Ein Platz in den Top-Fünf ist das Ziel, der Aufstieg aber kein "Muss". Scheiblehner: "Wir haben sicher unsere Berechtigung, in dieser Liga zu spielen. Über den Aufstieg will ich aber nicht sprechen. Das wäre unseriös."

Und trotzdem unternimmt der Traditionsverein alles, um im Idealfall vielleicht doch ein Wörtchen im Titelkampf mitsprechen zu können. Dafür geht man in Steyr aber einen unüblichen Weg: Während Liga-Konkurrenten einiges an Geld investieren, um vorne mitspielen zu können, verfolgt Vorwärts-Coach Scheiblehner ein anderes Konzept. Er will es mit einer durchwegs jungen Mannschaft schaffen - der Altersdurchschnitt des Kaders der kommenden Saison beträgt zwischen 22 und 23 Jahren. "Wer sagt, dass man mit einer jungen Mannschaft nicht auch vorne dabei sein kann?" Frisch, jung und modern - so will er sein Vorwärts-Team sehen.

Ein Pluspunkt: Das komplette Stammpersonal des erfolgreichen Vorjahres wurde gehalten und mit einigen Talenten in der Sommer-Übertrittszeit ergänzt. "Das ist mir lieber, als mit teuren Altstars zu kicken. Alle unsere Neuzugänge wollten unbedingt zu uns und haben einen richtigen Biss."

Auch in Sachen Infrastruktur ließ sich der Verein etwas einfallen: ATSV Steyr wird in der kommenden Saison als neuer 1b-Spielgemeinschaftspartner fungieren. Mit diesem Doppelpass konnten vor allem die Trainingsmöglichkeiten verbessert werden. "Durch diesen Deal haben wir zwei neue Rasenplätze in einem Top-Zustand dazubekommen. Doch nicht nur wir profitieren davon, wir konnten damit auch einem Verein aus Steyr helfen", erklärt Scheiblehner. Ein anderes Problem bleibt aber bestehen: das alternde Vorwärtsstadion. "Wenn wir langfristig erfolgreich sein wollen, muss sich auch in der Stadionfrage etwas tun."

ERIMA und Machsport neue Ausrüster

Nicht nur bei der sportlichen Zusammenstellung der Mannschaft geht der Traditionsverein innovative Wege - auch beim neuen Vorwärts-Trikot kommt es in der nächsten Saison zu einer Änderung: ERIMA und Machsport werden als neue Ausrüster präsent sein. "Wir denken langfristig, sind bei Erste-Liga-Klub Kapfenberg zum Beispiel schon seit 16 Jahren dabei. Vorwärts als so historischer Verein passt perfekt zu uns", freut sich ERIMA-Geschäftsführer Willy Grims.

Bereits am kommenden Dienstag werden am Tag der offenen Tür von Vorwärts Steyr, an dem auch ein Testspiel gegen OÖ-Ligist WSC-Hertha Wels stattfinden wird, die neuen Trikots zum ersten Mal getragen. Auch im Pokal-Schlager gegen Wacker Innsbruck wird das neue Outfit schon zum Einsatz kommen.

