Vorwärts muss die Talfahrt stoppen

LINZ. Regionalliga: Das Scheiblehner-Team ist in Klagenfurt schon unter Druck.

Mit dem 1:4 während der Woche gegen Vöcklamarkt war für Vorwärts Steyr der Fehlstart in der Fußball-Regionalliga perfekt. "Da gibt es nichts zu beschönigen", sagte auch Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner. Heute (19 Uhr) steht sein Team bei Austria Klagenfurt schon unter Druck. Nach neun Gegentoren in den jüngsten zwei Spielen weiß der Vorwärts-Coach, wo er die Hebel ansetzen muss. Den schwachen Start nimmt er auch auf seine Kappe: "Wir spielen zu riskant, haben zu hoch verteidigt. So kann man in dieser Liga nicht bestehen."

Das nächste OÖ-Derby wartet auf Vorwärts-Bezwinger Vöcklamarkt: Die Hausruckviertler empfangen um 19 Uhr mit den LASK Juniors OÖ den aktuellen Tabellenzweiten.

Drei Spiele zum OÖ-Liga-Auftakt

An diesem Wochenende legen auch die OÖ-Liga-Teams wieder los – heute steigt mit drei Spielen der Startschuss. Dabei ist auch Wallern gegen die Rieder Amateure im Einsatz. Die Trattnachtaler werden von vielen Experten als Geheimfavorit gesehen. "Das soll aber auch geheim bleiben", schmunzelte Trainer Thomas Sageder. "Favoriten sind andere, aber wir haben uns ganz gut verstärkt."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema