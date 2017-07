Vorwärts mit Traumstart in den Marathon-Herbst

STEYR. "Auf diesem Platz wollen wir bleiben", grinste Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem 3:0- Traumstart in die neue Saison der Fußball-Regionalliga bei St. Florian.

Für ihn war ein guter Auftakt essentiell: "Weil es bei 18 Spielen im Herbstdurchgang ganz wichtig ist, wenn man früh in der Saison sich schon Selbstvertrauen holt."

In dieser Tonart soll es weitergehen. Dass sein junges Team – bei dem mit den 19-jährigen Neuzugängen Gasperlmair und Dirnberger sowie dem 21-jährigen Lichtenberger drei Youngsters in der dritten Liga debütiert haben – schon zum Auftakt voll da ist, wundert den Vorwärts-Coach nicht: "Wir sind ja beinahe unverändert in die neue Saison gestartet und haben uns richtig gut verstärkt."

Lob gab es auch für Vöcklamarkt bei der Rückkehr in die dritte Liga. "Ein euphorischer und robuster Aufsteiger", sagte Austria-Klagenfurt-Trainer Franz Polanz nach dem 2:2 im Hausruckviertel. (rawa)

