Vorwärts mit Langzeittrainer

STEYR. Scheiblehners Vertrag wurde bis zum Jahr 2020 verlängert.

Scheiblehner unterschrieb bis Juni 2020 Bild: SKV

Wenn eine Fußballelf die Seuche hat, dann wird am Sessel des Trainers gesägt. Genau das soll bei Vorwärts Steyr nicht der Fall sein. "Wir haben langfristige Ziele und wir denken auch langfristig", sagt Vereinspräsident Reinhard Schlager. Aus diesem Grund hat er sich auch den Wunsch von Trainer Gerald Scheiblehner auf eine Vertragsverlängerung etwas länger durch den Kopf gehen lassen. Und sich jetzt zu einem Treueversprechen entschlossen, dass einer Fußball-Ehe nahekommt. Am Wochenende wurde beidseitig ein Vertrag unterschrieben, der Gerald Scheiblehner gleich bis Juni 2020 an die Trainerbank des SK Vorwärts Steyr verpflichtet. Dem guten Gefühl beim Präsidenten folgten nun auch Vernunftgründe: "Wir haben all die Zeit gemeinsam schon perfekt harmoniert und wir haben es gemeinsam erwarten können, dass es auch sportlich läuft".

Mit der langfristigen Verpflichtung von Scheiblehner geht auch das Engagement von dessen Stab einher. Auch Co-Trainer Andreas Milot hat bis Juni 2020 verlängert und Tormanntrainer Philipp Großalber hat sich zumindest überreden lassen, noch ein Jahr bei den Rot-Weißen anzuhängen. Er bleibt zumindest noch laut Vertrag bis 2018.

Zumal im Jahr 2018 die Bundesliga auf zwölf Vereine und die Zweite Division auf 16 Klubs aufgestockt wird, kann Schlager noch nicht sagen, wohin die Reise geht: "Wenn wir es finanziell und sportlich schaffen, dann natürlich Zweite Liga". Auf einem Wort ist er auch mit seinem neuen alten Trainer, dass sich der Engpass an Trainingsplätzen für die Vorwärts aufhören muss.

