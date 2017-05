Vorwärts lässt Talente Drittliga-Luft schnuppern

STEYR. Regionalliga: Gegen die Sturm-Graz-Amateure schaut heute der Kader der Steyrer sehr jung aus.

Vorwärts-Kicker Efendioglu Bild: Moser

Im vergangenen Sommer investierte Fußball-Regionalligist Vorwärts Steyr 50.000 Euro in den Nachwuchs – mit dem Projekt "Vorwärts 2019" bietet der Klub seinen besten Youngsters eine ganz spezielle Ausbilung. Spätestens zum 100-Jahr-Jubiläum sollen die Talente in der Vorwärts-Kampfmannschaft aufgeigen. Bereits heute könnten die ersten gegen die Sturm-Graz-Amateure ihr Debüt geben. "Zwei Spieler aus dem Projekt 2019 sind heute erstmals im Kader dabei. Sie sollen sich einmal mit Regionalliga-Kickern messen", sagt Trainer Gerald Scheiblehner.

Sportlich läuft es für die Rot-Weißen seit längerer Zeit rund. Auch auf organisatorischer Ebene ist der Verein auf der Überholspur: Rund um den Architekten und Immobilien-Unternehmer Michael Obermair haben die Steyrer einen Wirtschaftsbeirat neu installiert.

Vorwärts Steyr stellt sich breiter auf um jenem Schicksal wie Stadl-Paura zu entgehen. Dort war bis gestern nicht klar, ob der Verein in der dritten Liga bleibt oder aus finanziellen Gründen gar freiwillig in die OÖ-Liga absteigt. Die Vorstandsmitglieder haben sich in ihrer einberufenen Sitzung aber für einen Verbleib in der Regionalliga Mitte ausgesprochen. Es muss aber weiter gespart werden: 40 Prozent des Budgets werden gekürzt.

Oedt übernahm die Führung

Den Meisterteller wird Oedt in der OÖ-Liga Vöcklamarkt (Spiel gegen St. Martin/M. war zu Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange) nicht mehr wegnehmen – dafür liegt das Mayrleb-Team vor dem heutigen Heimspiel gegen Wallern in einem anderen Ranking ganz vorne: Oedt führt die Frühjahrstabelle mit einem Punkt Vorsprung vor den Hausruckviertlern an. "Neben dem Landescup-Sieg ist es auch unser Ziel, bestes Frühjahrsteam zu werden", sagt Oedt-Sportchef Andreas Hofmann. (rawa)

Mehr zum Thema