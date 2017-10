Vorwärts ist professioneller als mancher Bundesligist

STEYR. Nach 4:2 gegen St. Florian: Scheiblehner-Elf bereits seit acht Spielen ungeschlagen.

In Top-Form: Yusuf Efendioglu erzielte im OÖ-Derby gegen St. Florian zwei Tore. Bild: Moser

Vorwärts Steyr eilt in der Fußball-Regionalliga von Sieg zu Sieg – und auch außerhalb des grünen Rasens präsentiert sich der Drittligist bereits profitauglich. Selbst vor einigen Bundesligisten braucht man sich nicht zu verstecken.

Videoanalyse: In der höchsten Liga wird sie nur von den Top-Klubs genützt – Vorwärts Steyr machte sich am Freitag zum Vorreiter im Unterhaus. Erstmals spielte Coach Gerald Scheiblehner seinen Kickern in der Halbzeitpause Video-Sequenzen der Partie vor. "Das wird uns noch einen Schritt nach vorne bringen."

Sportwissenschaftlich top: Nicht nur bei moderner Technik ist der Drittliga-Vierte auf dem neuesten Stand. Auch aus sportwissenschaftlicher Sicht vertraut der Klub auf einen Fachmann. Top-Referee Oliver Drachta testet zwei Mal pro Jahr die Vorwärts-Kampfmannschaft auf Herz und Nieren – die Potenzialspieler des Nachwuchsprojekts "Vorwärts 2019" sogar vier Mal. Dabei absolvieren sie Leistungstests, die auch Österreichs Jugendnationalspieler machen. Mit Markus Rammer ist sogar ein eigener Sportwissenschaftler beschäftigt. Zwei Masseure, ein Physiotherapeut und ein Mannschaftsarzt gehören ebenfalls zum fixen Vorwärts-Personal.

Teamentwicklung: Auch außerhalb des Rasens wird an der guten Form gearbeitet. Der Steyrer Psychologe Werner Zöchling hilft als Team-Entwickler im Hintergrund mit. "Er nimmt sich vor allem der Persönlichkeitsentwicklung von jungen Spielern an", verrät Scheiblehner.

Infrastruktur: Im Sommer gelang dem Verein mit der Partnerschaft mit ATSV Steyr (Anm.: bildet mit dem 1b-Team von Vorwärts in der Bezirksliga Ost eine Spielgemeinschaft) ein echter Volltreffer. "Dadurch haben wir vor allem für unseren Nachwuchs zwei zusätzliche Trainingsfelder mit Flutlicht dazubekommen und konnten unser Hauptfeld entlasten." Jetzt ist das Grün in der Life-Radio-Arena inklusive eingebautem Hybridrasen wieder ein echter Teppich. Trotzdem ist ein neues Trainingszentrum noch nicht vom Tisch. Scheiblehner: Gespräche haben bereits stattgefunden." Auch in das Stadion wird weiter investiert: Im Winter kommen 800 neue Schalensitze – 250 überdachte Sitzplätze würde man für die neue zweite Liga brauchen.

Scouting: Während man im Trainingsbetrieb "auch nur mit Wasser kocht", hebt sich der Klub bei der Suche nach Talenten von der Konkurrenz ab. Scheiblehner: "Hier sind wir fleißiger als andere, sind auf vielen Plätzen unterwegs."

