Vorwärts gastiert beim Titelfavoriten: "Das wird eine leichte Aufgabe"

LINZ. Steyr muss zu Lafnitz; in der OÖ-Liga kommt es zu pikantem Wiedersehen.

Vorwärts-Trainer Scheiblehner Bild: GEPA

"Auch wenn sie noch am zweiten Platz stehen, ist diese Mannschaft der absolute Top-Favorit auf den Meistertitel", sagt Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner vor dem heutigen Auswärtsspiel (18 Uhr) in der Fußball-Regionalliga über Gegner Lafnitz. Kurios: Obwohl sein Team aus Steyr als Neunter beim steirischen Aufstiegskandidaten spielt, sagt Scheiblehner: "Das wird eine leichte Aufgabe, weil keiner etwas von uns erwartet . Wir können nur überraschen."

Trotzdem hofft der 40-Jährige, dass seine Kicker die schwierige Aufgabe hochkonzentriert angehen: "Für uns ist es auch ein Gradmesser, ob wir mehr als nur Mittelmaß sind."

Deadline-Day im Unterhaus

Passend zum Ladenschluss am Transfermarkt ließen auch zwei Unterhaus-Vereine noch einmal aufhorchen: Stadl-Paura gab die Rückkehr von Edvin Hodzic bekannt. Bereits gestern saß der 22-Jährige beim 1:3 gegen seinen Ex-Klub Austria Klagenfurt auf der Bank. Noch spektakulärer war ein Transfer von OÖ-Ligist Gmunden: Am letzten Transfertag ist die Spielgenehmigung für Ari Taner eingetroffen. Aufgrund vertraglicher Probleme mit seinem türkischen Ex-Klub zog sich der Wechsel über mehrere Wochen hin. Erst letzte Woche trafen alle erforderlichen Dokumente aus der Türkei ein. Nach rascher Bearbeitung durch den ÖFB ist der universell einsetzbare Abwehrspieler jetzt für das Team aus dem Salzkammergut einsetzbar. Der 30-jährige Ex-Profi kann auf 56 Einsätze in den höchsten Ligen Österreichs zurückblicken.

Zu einem pikanten Wiedersehen kommt es heute (16 Uhr) bei Gmundens Lokal-Rivalen Bad Ischl: Das Team von Trainer Rene Ziller empfängt mit Stürmer Rudi Durkovic WSC/Hertha Wels. In der Vorsaison hatte der Angreifer noch für den Klub aus der Messestadt gespielt, wurde nach undiszipliniertem Verhalten gegenüber seines Ex-Trainers Stefan Kuranda aber suspendiert.

