Vorwärts bangt um seinen Torjäger

STEYR. Bis kommenden Samstag dürfen im Amateurbereich Spieler verpflichtet werden – wenige Tage vor dem Schließen des Sommer-Transferfensters bangt Regionalligist Vorwärts Steyr um seinen Torjäger Yusuf Efendioglu.

Yusuf Efendioglu im Blickpunkt Bild: (Moser)

Den 28-jährigen Türken, der in der Vorsaison 23 Tore erzielte, will ein Klub aus der dritten türkischen Liga verpflichten. "Sie winken mit einem unmoralischen Angebot", erklärt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner. Doppelt bitter: Wegen des Probetrainings könnte Efendioglu das Cup-Spiel am Freitag gegen Innsbruck verpassen.

Neustart des SV Pasching

Der LASK bekommt Zuwachs in Pasching: Der FC Pasching, mit dem die Athletiker in der Regionalliga eine Spielgemeinschaft bilden, benannte sich in FC Juniors OÖ um, das Drittliga-Team wird kommende Saison LASK Juniors OÖ heißen.

Unter dem Dach der FC Juniors OÖ tritt der "SV Pasching 16" in der 2. Klasse an. Ursprünglich als Gegenverein gegründet, wird dieses Team den lokalen Bezug zu Pasching stärken und mit den traditionellen grün-schwarzen Trikots spielen.

