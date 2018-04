Vorwärts auf Kurs – 3:1

Steyrer gewannen gegen die Sturm-Amateure

Der gestrige 3:1-Erfolg von Vorwärts Steyr in der Fußball-Regionalliga gegen die Amateure von Sturm Graz war ein ganz großer Schritt Richtung zweite Liga: Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner belegt nach dem Sieg gegen einen direkten Aufstiegskonkurrenten als Sechster jetzt schon den dritten von vier Aufstiegsplätzen.

Ausgerechnet ein Sturm-Profi brachte Steyr auf die Siegerstraße: Patrick Puchegger sollte die Amateure verstärken, traf nach 20 Minuten aber ins eigene Tor. Im zweiten Durchgang machte Yusuf Efendioglu mit zwei Treffern alles klar.

Ein bewegendes Debüt gibt es morgen bei Stadl-Paura: Nach dem Rücktritt von Erich Renner springt Christoph Brummayer gegen die LASK Juniors als Interimstrainer ein. Der 39-Jährige hat eine harte Zeit hinter sich: Der ehemalige Bad-Wimsbach-Coach war an Krebs erkrankt und besiegte die schwere Krankheit. Nach dem 0:8 in der Vorwoche gegen Vorwärts Steyrmusste Brummayer als erste Amtshandlung gleich sein Team aufrichten: „Gut, dass im Fußball in der kommenden Woche gleich wieder die Chance zur Wiedergutmachung besteht.“

Leer gingen die Feuerwehrmänner in der OÖ-Liga aus: Petr Vorisek verlor als Spielertrainer von Gmunden in Perg 0:1, Peter Slicho hatte beim 0:3 von Edelweiß gegen WSC/Hertha nichts zu jubeln. (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema