Vorwärts Steyr präsentiert neuen Manager

STEYR. Der Zweitplatzierte der Regionalliga Mitte stellt Jürgen Tröscher als neuen Manager vor, der die Vorbereitungen auf einen Aufstieg vorantreiben soll.

Jürgen Tröscher Bild: Privat

Jürgen Tröscher ist neuer Manager vom SK Vorwärts Steyr. Das vermeldet der Drittligist am Mittwoch. „Eine der der Voraussetzungen für den Aufstieg in die 2. Liga ist die Besetzung des Manager-Postens. Beim SK Vorwärts ist seit 1. März Jürgen Tröscher tätig“, vermeldet der Klub in einer Aussendung.

"Die Zulassungsbestimmungen für die Bundesliga werden mich in den nächsten Wochen ebenso beschäftigen, wie die Organisation am Spieltag, die Struktur der einzelnen Aufgabenbereiche innerhalb des Vereins oder den Wirtschaftsbeirat in Sachen Sponsoring zu unterstützen", wird der 33-Jährige zitiert.

Der zweifache Familienvater spielte früher selbst aktive bei ATSV Steyr und Hofkirchen, zuletzt war er als Sportlicher Leiter der Damen des SV Wolfern (2. Bundesliga) tätig.

