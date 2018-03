Vorwärts Steyr hofft auf müden Gegner

STEYR. Gegen Allerheiligen muss Scheiblehner-Team auf drei Stammspieler verzichten.

Vorwärts-Stürmer Petter Bild: Moser

Die Vorzeichen für Vorwärts Steyr vor dem heutigen Heimspiel in der Fußball-Regionalliga gegen Allerheiligen (18.55 Uhr) stehen gut, dass das Team von Trainer Gerald Scheiblehner im Duell mit dem direkten Aufstiegs-Rivalen die ersten Punkte im Frühjahr einfährt.

Der Grund: Die Steirer kommen mit schweren Beinen nach Oberösterreich, haben in den vergangenen sechs Tagen bereits zwei Spiele bestritten. Am Freitag ging es daheim gegen Lafnitz, am Dienstag wurde das Nachholspiel gegen Weiz eingeschoben. "Das ist sicher nicht ideal für sie, aber wir konnten das Spiel leider nicht mehr verschieben", sagte Vorwärts-Steyr-Coach Scheiblehner. Aufgrund eines Streetfood-Festivals ist das Vorwärtsstadion am Wochenende besetzt – und am Karfreitag dürfen in Oberösterreich aus religiösen Gründen keine Spiele ausgetragen werden. Scheiblehner: "Aufgrund der Veranstaltung im Stadion haben wir das Spiel bereits vor Monaten auf den Donnerstag verlegt. Hätte Allerheiligen nicht kurzfristig am Dienstag ein Spiel nachholen müssen, wäre es auch kein Problem gewesen." Frischer dürfte sein Team heute auf jeden Fall sein – dafür bereiten Scheiblehner drei Ausfälle Kopfzerbrechen: Himmelfreundpointner und Gotthartsleitner fehlen verletzungsbedingt, Efendioglu ist gesperrt.

Babler trifft alten Bekannten

Richtig gut aus den Startlöchern kam Wallern in der OÖ-Liga. Unter Neo-Trainer Max Babler gaben die Trattnachtaler noch keinen einzigen Punkt ab. Heute (19 Uhr) gastiert ein alter Bekannter in Wallern: Unter Perg-Coach Willi Wahlmüller sammelte Babler als Co-Trainer bei Blau-Weiß erste Erfahrungen im Profigeschäft. Donau Linz geht daheim gegen Gmunden (19.30 Uhr) nach drei Pleiten auf die ersten Punkte in der Rückrunde los.

