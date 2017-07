Vorwärts Steyr baut heute auf echte "Zwergen-Offensive"

STEYR. Regionalliga: Stürmer Josip Martinovic fällt nach einem Autounfall für das Heimspiel (18.55 Uhr) gegen die WAC-Amateure aus.

Stefan Gotthartsleitner (rechts) wird heute Teil des Mini-Sturms von Vorwärts Steyr sein. Bild: GEPA pictures

"Über die Flanken werden wir heute nicht spielen", verriet Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem heutigen ersten Heimspiel (18.55 Uhr) in der Fußball-Regionalliga gegen die Amateure von Bundesligist Wolfsberg. Der Grund: Stoßstürmer Josip Martinovic fällt heute aus. Der Kroate hatte am vergangenen Sonntag einen Autounfall. Sein Auto überschlug sich, es entstand ein Totalschaden. Glimpflicher kam der 28-Jährige davon: Er erlitt "nur" eine Gehirnerschütterung. Scheiblehner: "Wir werden heute trotzdem noch nichts riskieren."

Weil auch Thomas Himmelfreundpointner verletzt fehlt, muss der Vorwärts-Coach auf zwei Torschützen des 3:0-Starterfolgs gegen St. Florian verzichten. Mit dem 1,90 Meter großen Martinovic und Himmelfreundpointner (1,78 Meter) fallen ihm auch seine zwei größten Offensivspieler aus – weshalb gegen die WAC-Amateure heute mit Yusuf Efendioglu (1,70), Stefan Gotthartsleitner (1,72) und Christian Lichtenberger (1,69) eine echte Zwergenoffensive zum Zug kommt. "Es wird eine interessante Begegnung. Wir müssen spielerisch Mittel finden, wie wir die WAC-Abwehr knacken können. Die Lufthoheit geht heute wohl eindeutig an unseren Gegner", vermutet Scheiblehner.

Nach dem Auftakterfolg gegen St. Florian will das Scheiblehner-Team im ersten Heimpspiel der neuen Saison trotzdem nachlegen: "Zwei Siege zu Saisonbeginn – das wäre ein perfekter Start."

Vöcklamarkt bei Angstgegner

Noch nie konnte Vöcklamarkt in der Regionalliga gegen Weiz gewinnen – in vier Spielen gingen drei Mal die Steirer als Sieger vom Platz, einmal wurden die Punkte geteilt. Das soll sich heute (19 Uhr) ändern: Die Hausruckviertler wollen nach der Rückkehr in die Regionalliga beim "Angstgegner" den ersten vollen Erfolg in dieser Saison einfahren.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema