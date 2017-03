Vorwärts: Im Testspiel läuft heute die Frühjahrs-Stammelf ein

STEYR. Coach Scheiblehner baut darauf, dass sein Team in der Meisterschaft weiter fleißig punktet.

Bei der SV Ried überraschte Vorwärts mit einem 1:0-Sieg. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Auf Radek Gulajev wird Trainer Gerald Scheiblehner noch verzichten müssen, wenn der SK Vorwärts Steyr heute, Freitag, 3. März, sein letztes Testspiel vor der Frühjahrsmeisterschaft bestreitet. Der tschechische Stürmer laboriert an einer entzündeten Achillessehne. Und auch Michael Halbartschlager fällt aus. Die Leistenprobleme, mit denen sich der Verteidiger derzeit herumschlägt, sollten aber bis zum Meisterschaftsstart in Gurten auskuriert sein.

Top gegen Kasachstans U21

Abgesehen von den beiden verletzungsbedingten Ausfällen zeigt sich der Coach sehr zufrieden damit, wie die lange Testspielphase verlaufen ist. "Die Ergebnisse sind natürlich nicht immer aussagekräftig", so Scheiblehner wörtlich. Seine Mannschaft habe aber mehrfach gute Leistungen gezeigt. Vor allem das Spiel gegen das kasachische U21-Nationalteam, zu dem es während des Trainingslagers in der Türkei gekommen war, habe ihn beeindruckt.

Erfreulich, so Scheiblehner, seien auch die Leistungen der Neuerwerbungen. Moritz Gimpl und Felix Ratzenberger werden mit großer Wahrscheinlichkeit Einsätze im Frühjahr bekommen. Die ganz jungen Kräfte, die den Winter über in die Kampfmannschaft aufgerückt sind, seien ebenso bereits gut integriert.

Beim heutigen Spiel gegen Testgegner Gmunden werden die Fans sehr wahrscheinlich jene Elf zu sehen bekommen, die auch in Gurten aufgeboten wird. Große Experimente gibt es so kurz vor Beginn der Bewerbsspiele keine mehr. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr.

Seine Ziele fürs Frühjahr will Scheiblehner nicht unbedingt an einem Tabellenplatz festmachen. Es gehe darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln und dabei so viele Punkte wie möglich zu holen. Derzeit belegt der SK Vorwärts Steyr den fünften Platz in der Regionalliga Mitte. Der ATSV Stadl-Paura, der den Winter über einige Stammkräfte verloren hat, ist (noch) Vierter.

Den Titel, so Scheiblehners Einschätzung, werden wohl Gleisdorf, Hartberg und Lafnitz untereinander ausmachen. Von den bisherigen elf Testspielen hat Vorwärts sechs gewonnen und drei verloren. Zudem gab es zwei Unentschieden. Auffällig war der Sieg gegen Bundesligist Ried Mitte Jänner.

Ergebnisse

Vorwärts Steyr, Testspiele Winter 2016/17:

2. Dezember: Wallern – Vorwärts 0:2

14. Jänner: SV Ried – Vorwärts 0:1

18. Jänner: Ried Amateure – Vorwärts 5:0

21. Jänner: Askö Oedt – Vorwärts 1:1

24. Jänner: Wallern – Vorwärts 2:4

28. Jänner: Union Perg – Vorwärts 1:1

3. Februar: Vorwärts – SCU Ardagger 3:0

4. Februar: Vorwärts – Gaflenz 2:0

11. Februar: Vorwärts – SC Liezen 3:1

17. Februar: Vorwärts - Wacker Innsbruck 1:5

23. Februar: Vorwärts – Kasachstan-U21 1:2

3. März: Vorwärts – SV Gmunden

Die Frühjahrsmeisterschaft in der Regionalliga Mitte beginnt in einer Woche. Der SK Vorwärts Steyr trifft am Samstag, 11. März, auswärts auf Union Gurten. Anstoß ist um 15 Uhr.

