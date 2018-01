Vor OÖ-Hallencup: Wallern sagt Oedt den Kampf an

TRAUN. Ab Freitag kämpfen die 16 OÖ-Ligisten um den begehrten Fußball-Hallentitel.

Vorjahressieger Wallern und WSC/Hertha Wels (grün) zählen auch heuer wieder zum Favoritenkreis. Bild: Lui

Gustostückerl, rassige Duelle, Tore und volle Zuschauerränge – von Freitag bis Sonntag kämpfen die 16 Teams der Fußball-Oberösterreich-Liga bei der achten Auflage des OÖ Auto Günther Hallencups um Preisgeld in der Höhe von mehr als 20.000 Euro. Das sind die wichtigsten Infos zum Turnier in der Trauner Sporthalle:

Die Favoriten: Bereits vor dem fußballerischen Startschuss in das neue Jahr gab es vom amtierenden Hallenkaiser Wallern die erste Kampfansage Richtung OÖ-Liga-Tabellenführer Oedt. "Wir gehen im Frühjahr voll auf den Meistertitel los", verspricht Wallern-Sportchef Albert Huspek. Stefan Reiter, Sportchef des Spitzenreiters, nimmt diesen Konkurrenzkampf dankend an. "Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht. Aber diese Aussage hat mich gefreut. Für die meisten stand Oedt ja schon zu Saisonbeginn als Meister fest. Wir nehmen diesen Zweikampf gerne an." Auch in der Halle wollen die Top-Teams des Feldes eine gute Figur abgeben. Reiter: "Wir trainieren vor dem Turnier zwei Mal in der Halle, werden mit den besten Spielern antreten." Titelverteidiger Wallern will es ähnlich angehen wie im Vorjahr. Huspek: "Wir werden locker drauflos spielen. Das war unser Erfolgsrezept." Zum engeren Favoritenkreis gehören auch wieder die Kicker vom dreifachen Hallen-Champion Donau Linz oder WSC/Hertha Wels: Das Kuranda-Team wärmte sich mit einem Sieg bei den Welser Hallenmeisterschaften für den Bandenzauber in Traun auf.

Die neuen Gesichter: Das Auftakt- Event bietet auch die Möglichkeit, Neuzugänge in das Team zu integrieren: Oedt baut im Rennen um den Hallen-Titel auf Edeltechniker Sinisa Markovic, WSC/Hertha Wels rüstete im Winter mit Rieds Amateur-Kapitän Valentin Frank und Weißkirchens 17-jährigem Youngster David Klausriegler auf. St. Marienkirchen verstärkte sich für den Abstiegskampf mit Heimkehrer Stefan Kriegner von St. Martin. Zudem werden mit Wallerns Max Babler und Andorfs Edi Kirschner zwei Neo-Trainer in Traun ihre Premiere geben.

Das Drumherum: Die ersten vier Teams jeder Gruppe (Ost und West) steigen in die Zwischenrunde auf (Sonntag, ab 14 Uhr). Die Top-Zwei der Zwischenrunden-Gruppen A und B qualifizieren sich für die Finalphase (Sonntag ab 17.45 Uhr). Abgerundet wird das Programm mit einem Promi-Spiel zwischen oberösterreichischen Fuß- ball-Legenden und einer Auswahl von Sponsorvertretern und Journalisten. Neu: Am Finaltag stehen nicht nur die besten Hallenteams der OÖ-Liga auf dem Parkett, sondern auch die größten Talente Oberösterreichs, die am Vormittag einen LAZ-Hallencup bestreiten.

Live aus der Halle - alle Spiele auf nachrichten.at

Die OÖNachrichten berichten auf nachrichten.at/unterhaus von den insgesamt 72 Spielen an allen drei Turniertagen live aus der Trauner Halle.

OÖ Auto Günther Hallencup 2018 – so wird gespielt

GRUPPE WEST (Freitag, 12. Jänner)

SV Zaunergroup Wallern

SV Zebau Bad Ischl

SV Gmundner Milch

SV Pöttinger Grieskirchen

SV Grün-Weiß Micheldorf

Junge Wikinger Ried

ASV Gastro Profi St. Marienkirchen/P.

FC Daxl Andorf



17 Uhr: St. Marienkirchen/P. – Andorf

17.11 Uhr: Micheldorf – Junge Wikinger Ried

17.22 Uhr: Gmunden – Grieskirchen

17.33 Uhr: Wallern – Bad Ischl

17.44 Uhr: JW Ried – St. Marienkirchen

17.55 Uhr: Andorf – Micheldorf

18.06 Uhr: Bad Ischl – Gmunden

18.17 Uhr: Grieskirchen – Wallern

18.28 Uhr: Gmunden – JW Ried

18.39 Uhr: St. Marienkirchen – Micheldorf

18.50 Uhr: Andorf – Wallern

19.01 Uhr: Grieskirchen – Bad Ischl

19.12 Uhr: JW Ried – Andorf

19.23 Uhr: Wallern – Gmunden

19.34 Uhr: Bad Ischl – St. Marienkirchen

19.45 Uhr: Micheldorf – Grieskirchen

19.56 Uhr: JW Ried – Wallern

20.07 Uhr: Andorf – Bad Ischl

20.16 Uhr: St. Marienkirchen – Grieskirchen

20.29 Uhr: Gmunden – Micheldorf

20.40 Uhr: Bad Ischl – JW Ried

20.51 Uhr: Grieskirchen – Andorf

21.02 Uhr: Wallern – Micheldorf

21.13 Uhr: Gmunden – St. Marienkirchen

21.24 Uhr: JW Ried – Grieskirchen

21.35 Uhr: Micheldorf – Bad Ischl

21.46 Uhr: Andorf – Gmunden

21.57 Uhr: St. Marienkirchen – Wallern



GRUPPE OST Samstag, 13. Jänner

ASKÖ Oedt

WSC/Hertha Wels

FC Wels

ASKÖ Donau Linz

ASK Case IH Steyr St. Valentin

Union Raika Weißkirchen

Union Edelweiß Linz

DSG Union Habau Perg



14 Uhr: ASK St. Valentin – Donau Linz

14.11 Uhr: Oedt – U. Perg

14.22 Uhr: FC Wels – Edelweiß Linz

14.33 Uhr: Weißkirchen – WSC/Hertha Wels

14.44 Uhr: U. Perg – ASK St. Valentin

14.55 Uhr: Donau Linz – Oedt

15.06 Uhr: WSC/Hertha – FC Wels

15.17 Uhr: Edelweiß Linz – Weißkirchen

15.28 Uhr: FC Wels – U. Perg

15.39 Uhr: ASK St. Valentin – Oedt

15.50 Uhr: Donau Linz – Weißkirchen

16.01 Uhr: Edelweiß Linz – WSC/Hertha

16.12 Uhr: U. Perg – Donau Linz

16.23 Uhr: Weißkirchen – FC Wels

16.34 Uhr: WSC/Hertha – ASK St. Valentin

16.45 Uhr: Oedt – Edelweiß Linz

16.56 Uhr: U. Perg – Weißkirchen

17.07 Uhr: Donau Linz – WSC/Hertha

17.18 Uhr: ASK St. Valentin – Edelweiß Linz

17.29 Uhr: FC Wels – Oedt

17.40 Uhr: WSC/Hertha – U. Perg

17.51 Uhr: Edelweiß Linz – Donau Linz

18.02 Uhr: Weißkirchen – Oedt

18.13 Uhr: FC Wels – ASK St. Valentin

18.24 Uhr: U. Perg – Edelweiß Linz

18.35 Uhr: Oedt – WSC/Hertha

18.46 Uhr: Donau Linz – FC Wels

18.57 Uhr: ASK St. Valentin – Weißkirchen

Modus Vorrunde: Die ersten Vier jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Spieldauer: 10 Minuten



HAUPTRUNDE Sonntag, 14. Jänner

14 Uhr: 1. Ost – 2. Ost

14.16 Uhr: 3. West – 4. West

14.32 Uhr: 1. West – 2. West

14.48 Uhr: 3. Ost – 4. Ost

15.04 Uhr: 1. Ost – 3. West

15.20 Uhr: 2. Ost – 4. West

15.36 Uhr: 1. West – 3. Ost

15.52 Uhr: 2. West – 4. Ost

16.08 Uhr: 2. Ost – 3. West

16.24 Uhr: 4. West – 1. Ost

16.40 Uhr: 2. West – 3. Ost

15.56 Uhr: 4. Ost – 1. West



Modus Hauptrunde: Der Erste und der Zweite der Vorrundengruppe West bilden mit dem Dritten und Vierten der Gruppe Ost bilden die Hauptrundengruppe A, der Erste und Zweite der Gruppe Ost mit dem Dritten und Vierten der Gruppe West die Gruppe B. Die ersten Zwei steigen jeweils in das Halbfinale auf. Spieldauer: 15 Minuten



HALBFINALE Sonntag, 14. Jänner

17.45 Uhr: 1. Gruppe A – 2. Gruppe B

18.02 Uhr: 1. Gruppe B – 2. Gruppe A

18.40 Uhr: SPIEL UM PLATZ DREI

19 Uhr: FINALE

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema